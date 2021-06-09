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  2. Сегодня последний звонок прозвучал для 70 учащихся Минского суворовского училища

Сегодня последний звонок прозвучал для 70 учащихся Минского суворовского училища

Это 65-й выпуск в учебном заведении. Всего за годы существования училища путевку в жизнь здесь получили 13 тысяч ребят. Более 60 выпускников суворовского училища стали генералами, более 150 – кандидатами наук и профессорами, 350 юношей окончили заведение с золотой медалью. Сегодня в это число войдет еще пять ребят. 


– Мы готовим настоящих граждан своей страны. Сегодня особый праздник для суворовцев. Позади пять лет кропотливого ежедневного труда учителей, офицеров, воспитателей, психологов, самих суворовцев. Сегодня пятеро ребят заканчивают училище с золотой медалью и один с серебряной. Это показывает высокое качество образовательного процесса, и ответственное отношение к учебе самих юношей. Для нас очень важны результаты, которые показывают наши суворовцы. Но самое главное, что за 5 лет здесь они не только вышли образованными, но и познали настоящую дружбу, впитали суворовский дух кадетства, который пронесут через всю свою жизнь, – отметил начальник Минского суворовского училища полковник Андрей Горбатенко. 












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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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