Сегодня в Минске солдаты, курсанты, офицеры и ветераны-пограничники возложили цветы к памятному знаку «Стражам границы всех поколений» на бульваре Толбухина, а затем во главе с Председателем Госпогранкомитета генерал-лейтенантом Анатолием Лаппо – к монументу Победы.
После этого на острове Мужества и Скорби пограничники почтили память стражей границ, не вернувшихся из Афганистана.
Напомним, ежегодно 28 мая стражи границ в свой профессиональный праздник встречаются с товарищами, вспоминая службу. В этот день семьи защитников Родины, их родственники, друзья и знакомые традиционно посещают памятные места, а во всех подразделениях органов погранслужбы проходят торжественные мероприятия.
По информации Госпогранкомитета
Фото ГПК
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Сегодня пограничники отмечают профессиональный праздник
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