Сегодня пограничники отмечают профессиональный праздник

После этого на острове Мужества и Скорби пограничники почтили память стражей границ, не вернувшихся из Афганистана.Напомним, ежегодно 28 мая стражи границ в свой профессиональный праздник встречаются с товарищами, вспоминая службу. В этот день семьи защитников Родины, их родственники, друзья и знакомые традиционно посещают памятные места, а во всех подразделениях органов погранслужбы проходят торжественные мероприятия.По информации ГоспогранкомитетаФото ГПК