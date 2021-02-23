Сегодня по нескольким адресам Минска не будет тепла

Филиал "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" во вторник, 23 февраля, планирует отключить участок квартальной теплосети для ликвидации повреждения, передает БЕЛТА.
В связи с проведением работ у некоторых потребителей будет отсутствовать теплоснабжение.
Согласно информации сектора связей с общественностью РУП "Минскэнерго", с 9:00 до 14:00 будет отключено отопление по ул. Искалиева, 14а; Корицкого, 4; Плеханова, 16, 18, 18 к. 1, 2, 18а, 19, 21, 23, 25; Тухачевского, 11, 13, 15.
Кроме того, с 9:00 до 17:00 отключат потребителей по адресам: пр. Партизанский, 105, 107; ул. Украинская, 15,15а, 17а, 21а, 23, 23а, 25а, 27, 27а; Центральная, 17, 19; Челюскинцев, 16, 18, 20, 22, 26.
РУП "Минскэнерго" приносит свои извинения за временные неудобства.
Фото: БЕЛТА
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