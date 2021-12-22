Сегодня огласят приговор группировке анархиста Олиневича

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Это та самая группировка вооруженных до зубов радикалов, которую наши пограничники задержали 28 октября 2020 года в Ельском районе возле украинской границы.Как выяснилось, фигуранты 21 октября прошлого года подожгли четыре автомобиля на стоянке прокуратуры Солигорского района, а также служебное помещение здания межрайонного отдела Госкомитета судебных экспертиз. До этого на фасаде строения оставили послание члену Совета Республики. Аналогичное спустя неделю оставили и на здании Мозырского райотдела ГАИ, оно также подверглось нападению.Известно, что обвиняемые внесены в список «организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности».