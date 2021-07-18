Сегодня на «Славянском базаре в Витебске» подведут итоги взрослого и детского вокального конкурсов и попрощаются с фестивалем до следующего лета

В составе жюри – и первая обладательница Гран-при в истории конкурса молодых исполнителей, народная артистка Украины Таисия Повалий. Все эти годы артистка с удовольствием возвращается в Витебск, который называет своей творческой родиной:Особенной называет витебскую сцену и Димаш Кудайберген, обладатель Гран-при конкурса шестилетней давности.