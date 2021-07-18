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Сегодня на «Славянском базаре в Витебске» подведут итоги взрослого и детского вокального конкурсов и попрощаются с фестивалем до следующего лета

Напомним, за звание лучшего голоса юбилейного «Славянского базара» в эти дни соревнуются 14 молодых исполнителей. Вчера члены жюри выставили баллы за мировой хит. После первого конкурсного дня лидируют представительница Казахстана Рухия и сербка Ирина Арсениевич. Обе получили от судей по 69 баллов. Наш Даниил Мышковец пока делит третье место с Габриелой из Литвы – у них по 65 баллов. На второй месте – украинка Рената Штифель с 67 баллами. Но все, конечно, может измениться уже сегодня вечером, обращает внимание председатель жюри народный артист Беларуси, лидер и художественный руководитель ансамбля «Сябры» Анатолий Ярмоленко:


– Ребята очень сильные, видно, что хорошо подготовлены. Знали, куда ехали и что это за конкурс. Я много раз бывал в жюри различных конкурсов и фестивалей и всегда это особая миссия и ответственность. 


В составе жюри – и первая обладательница Гран-при в истории конкурса молодых исполнителей, народная артистка Украины Таисия Повалий. Все эти годы артистка с удовольствием возвращается в Витебск, который называет своей творческой родиной:

– Прошли десятилетия, но каждый раз выходя на сцену Летнего амфитеатра, я по-прежнему волнуюсь, как и тогда, в 1993-м. После Гран-при “Славянского базара” началась моя карьера, фестиваль открыл мне двери на большую сцену. Как я могла не приехать, не принять приглашение на юбилейный форум? Я люблю Витебск, люблю Беларусь и белорусов. Я выступаю здесь для своего зрителя, и считаю “Славянский базар” одним из лучших фестивалей на всем постсоветском пространстве. 



Особенной называет витебскую сцену и Димаш Кудайберген, обладатель Гран-при конкурса шестилетней давности.

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Фото: Александр КУШНЕР , Антон СТЕПАНИЩЕВ
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