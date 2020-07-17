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Сегодня на «Славянском базаре» День Союзного государства

День Союзного государства на «Славянском базаре» – давняя и добрая традиция.


Также традиционно в этот день фестиваль посещает государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. Утром в пятницу 17 июля Рапота встретится с председателем Витебского облисполкома Николем Шерстнёвым, а вместе с представителями Парламентского собрания Союза Беларуси и России, представителями общественных организаций на площади Победы возложит цветы к Вечному огню у мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины.

Пресс-конференция госсекретаря Союзного государства состоится в 11:00 в концертном зале «Витебск». После нее Г. Рапота посетит музей-усадьбу Ильи Репина «Здравнёво». Это учреждение культуры находится под патронатом Постоянного комитета Союзного государства. В Здравнёво госсекретарь побывает на выставке одной картины Репина «Христос с чашей», посетит пленэр мастеров художественных ремесел Беларуси в стиле «маляванки», а также примет участие в круглом столе на тему «Диалог культур и литературы в Союзном государстве Беларуси и России».

Вечером в Летнем амфитеатре на концерте «Союзное государство приглашает…», в котором оркестр «Фонограф-Симфо-Джаз» под управлением Сергея Жилина представит программу «Живая музыка кино», пройдет вручение специальных дипломов и призов Постоянного комитета Союзного государства.

Также в пятницу в 13:00 в Доме кино состоится пресс-конференция лауреатов премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2019–2020 годы. Напомним, что ее обладателями от Беларуси стали двое представителей Национальной киностудии «Беларусьфильм». Это художественный руководитель театра-студии киноактера Александр Ефремов и кинорежиссер студии «Летопись» Анатолий Алай. С российской стороны на премию номинирован авторский коллектив, создавший на студии М.И.Р. анимационные фильмы «Сказки старого пианино». Это сценарист и режиссер Ирина Марголина, а также режиссеры Оксана Черкасова, Елена Петкевич, Ирина Кодюкова. Работали они, к слову, сов­местно с «Беларусьфильмом».

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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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