Сегодня на полигоне Брестский белорусские и российские военные завершили первый этап совместного учения «Славянское братство»

Условные террористы захватили гидротехнический узел, который по легенде находится на острое. Захватили и перешли к круговой обороне, выставили охранение на подступах к объекту. Кроме того, разрушили объекты гидрографии, атакуют колонны войск. Вооружены и очень опасны, на руках у боевиков стрелковое оружие, гранатометы и гранаты, легкое артиллерийское вооружение, средства спутниковой связи.На эти дерзкие действия последовала незамедлительная реакция. Расчет российского многофункционального беспилотного комплекса БАК «Орлан-10» провел разведку и вскрыл систему охранения, основные огневые точки боевиков. Разведывательные группы специального назначения провели штурм острова при авиационной поддержке четырех вертолетов – пары Ми-8МТВ5 и двух ударных Ми-24. Наши военные профессионалы десантировались на воду на управляемых парашютах системы типа «крыло», а россияне – с вертолетов посадочным способом и по-штурмовому, с зависания. Уничтожили пункт управления и вызвали авиацию поддержки. По целям отработали Ми-24. От боевиков не осталось и следа. Теперь главные силы тактической группы могут безопасно продвигаться в назначенный район. Однако на их пути течет река Мухавец.Колонна техники форсирует реку: с белорусской стороны задействованы бронетранспортеры БТР‑80 и бронированные транспортные средства «Кайман», с российской — современные боевые машины десанта БМД‑4М и бронетранспортеры БТР‑МДМ «Ракушка». Форсируют реку без серьезной инженерной подготовки берегов, разве что сходы и выходы из воды усилены выстилками. С гусениц – сразу в плав. Техника вышла из воды и без промедления направилась в район выполнения задач. К слову, техника аналогичного типа у стран НАТО требует приготовлений к плаву в течение около 4-х часов и еще до двух часов – для демонтажа установленного оборудования.Дальше – последний розыгрыш практических действий на сегодня: уничтожение группы боевиков, взявших под контроль объекты газораспределительной станции, со стрельбой в зданиях.оценил выполнение практических упразднений на отлично:Завтра же начнется второй этап учения. Он продлится по 25 сентября: на 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский, полигонах Брестский, Гожский и 210-м авиационном полигоне Ружанский. В практических заданиях задействовано около 6000 военнослужащих и свыше 500 единиц боевой техники.