Сегодня будут проводиться работы по нанесению разметки на четырех участках дорог столицы. Об этом сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Минского горисполкома.
Согласно данным КУП "СМЭП Мингорисполкома", дорожную разметку будут наносить на ул.Одоевского, ул.Радиальной, ул.Кульман и на ул.Заславской.
Госавтоинспекция обращает внимание на данную информацию и советует учитывать ее при выборе маршрута движения.
Фото: pixabay.com
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Сегодня на четырех участках дорог столицы нанесут дорожную разметку
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