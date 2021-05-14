Сегодня на Буйничском поле прошли торжественные проводы призывников

Площадка мемориального комплекса «Буйничское поле» Могилевского района по традиции становится местом торжественной отправки первых призывников на службу в Вооруженные Силы. Со знакового для Беларуси места сегодня отправились более 150 ребят, которым предстоит служить в элитных частях и соединениях Вооруженных Сил – 5-й отдельной бригаде специального назначения в Марьиной Горке и 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов.



– С сегодняшнего дня круто меняется ваша жизнь, ваш статус. До 15 мая 2021 года государство дало вам возможность получить достойное образование, кто-то успел потрудиться в различных сферах экономики и сельского хозяйства. А сегодня государство дает вам возможность научиться защищать – родных и близких, свою семью, свое государство. Никогда хлеб солдата не был легким. Не зря торжественная отправка, первая отправка весеннего призыва, происходит именного с этого, святого для каждого белоруса места. Через несколько недель мы отметим скорбную дату – 80 лет начала страшной войны. 80 лет назад наши деды и прадеды именно здесь в июне 1941 года, на этом святом Буйничском поле, развеяли миф о непобедимости германского вермахта. Сегодня вам, в отличие от наших дедов, прадедов, отцов и старших братьев предстоит учиться науке побеждать не на полях брани, отдавая жизнь, как это делали наши деды в горячих точках. Вы науку побеждать будете осваивать на мирных площадках: учебных классах и на полигонах. Да, будет тяжело, но в этом и проявляется настоящий мужской характер, – отметил военный комиссар Могилевской области полковник Александр Горошкин.



Он заверил родителей и близких новобранцев, что им незачем волноваться. А ребят напутствовал:



– Помните, что дома вас ждут родные и близкие, любимые люди. Не подведите их! Родителям я желаю терпения. Поддерживайте своих солдат, им очень нужна ваша поддержка. Я верю, что выслужив установленные сроки, вы вернется домой окрепшими, возмужавшими, настоящими мужчинами, – заключил Александр Горошкин.



Участники торжественного мероприятия почтили память погибших во время Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили к мемориальной часовне цветы.



Елена и Александр Старовойтовы из Могилева отправляют на службу сына Кирилла. Парень успел отучиться в Белорусско-Российском университете на инженера-механика.



– Переживаем за сына, но это почетно и приятно, что он пойдет в элитные войска. Парень у нас крепкий, занимался дзюдо. Считаем, что молодые люди должны пройти армию, отдать долг Родине. Так закаляется характер. К тому же служить ему всего год. Конечно, перед отправкой волновался. Последние дни все время был с нами, наговорились, насмеялись. Надеюсь, это время для него и нас пролетит быстро, – отмечают родители.



В строю призывников и Олег Пасиков из Горок. Окончил землеустроительный факультет Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, работал в Витебске.



– Когда пришла повестка, не раздумывал. Понимал, что со здоровьем все хорошо, поэтому решил использовать это время по максимуму и идти в спецназ. Надеюсь, что служба пройдет интересно. Сейчас в этой части мои друзья, отзываются хорошо – интересно, когда проходят учения, прыжки с парашютом.



Согласен с товарищем призывник Дмитрий Клопов из агрогородка Махово Могилевского района. Провожать парня пришла вся семья – мама Наталья, сестра Ольга и два малыша-племянника. Женщины еле сдерживают слезы, но радуются за родного человека:



– Он у нас крепкий парень. Все будет хорошо!



Всего более 1,4 тысячи новобранцев из Могилевской области направят на срочную службу и службу в резерве в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования Беларуси в весенний призыв. Военный комиссар Могилевской области Александр Горошкин добавил, что есть и особенность этой призывной кампании:



– Среди новобранцев есть и учащиеся сельскохозяйственных вузов, которые согласно Указу Президента Республики Беларусь от 18 февраля 2021 г. № 55 пройдут по желанию службу в резерве на время каникул, – отметили комиссар. – У нас таких 14 человек.



Начавшаяся отправка нового пополнения в войска страны продлится до 31 мая. В течение месяца ребята будут проходить курс молодого бойца, после чего состоятся церемонии принятия военной присяги и распределение по подразделениям.