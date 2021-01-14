Сегодня Кочанова проведет прямую телефонную линию

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова сегодня проведет прямую телефонную линию.
Звонки от граждан и представителей юридических лиц будут приниматься с 15:00 до 18:00 по телефону в Минске 8 (017) 328-53-24.
Члены Президиума Совета Республики продолжают принимать звонки на прямые телефонные линии и проводить приемы граждан – для повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма, волокиты и бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов.
Как сообщается на сайте верхней палаты белорусского Парламента, 30 января прямую телефонную линию проведет заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко. Время проведения будет уточнено дополнительно.
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Личный прием граждан, их представителей и представителей юридических лиц 19 января планирует провести председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович;
21 января – председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец;
27 января – председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.
Время начала всех указанных личных приемов – 10:00.
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Кроме того, в соответствии с постановлением Совета Министров Беларуси от 23 июля 2012 г. № 667 «О некоторых вопросах работы с обращениями граждан и юридических лиц» граждане и юридические лица могут обращаться на «горячую линию» организации по вопросам справочно-консультационного характера, касающимся ее деятельности. Обращения, поступившие в ходе «горячей линии», не подлежат регистрации.
«Горячая линия» Совета Республики предназначена для получения справочной информации по вопросам, относящимся к компетенции верхней палаты белорусского Парламента. Звонки на нее принимаются в рабочие дни с 10:00 до 13:00 по телефону в Минске 8 (017) 327-21-75.
Фото: БЕЛТА
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Сегодня Кочанова проведет прямую телефонную линию
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