Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.59
EUR: 3.14
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Сегодня из Национального аэропорта Минск вылетел первый рейс «Белавиа» в Дубай

Сегодня из Национального аэропорта Минск вылетел первый рейс «Белавиа» в Дубай

Самолет, полностью укомплектованный пассажирами, сегодня впервые за долгое время отправился в столицу Объединенных Арабских Эмиратов. Генеральные директора «Белавиа» и РУП «Национальный аэропорт Минск» рассказали подробности вылета.


Пока у нас настоящая зима со снегом и морозами, в Дубае вовсю кипит пляжный сезон. Вероятно, эта причина и обусловила хороший спрос на вновь запустившиеся рейсы в ОАЭ. Полеты по маршруту Минск – Дубай – Минск планировали совершать на авиалайнере нового поколения Embraer 195-Е2 вместимостью 125 пассажиров. Однако в связи с высокой загрузкой первого рейса тип воздушного судна был заменен на более вместительный самолет Boeing 737-800, который рассчитан на 189 мест и способен обеспечить максимальный комфорт во время долгого полета. 


 – Мы отдали под первый рейс самый большой самолет благодаря стопроцентной загрузке, – объясняет генеральный директор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец. – Из Минска в Дубай вылетел полный самолет. Обратно мы собираемся привезти около 60 пассажиров.

К слову, рейс из белорусской в эмиратскую столицу – это самое протяженное направление из всех регулярных маршрутов «Белавиа», время в пути которого занимает около шести часов. Теперь улететь в Дубай можно два раза в неделю: в 19:50 по вторникам и в 16:15 по пятницам. Обратный рейс из международного аэропорта Дубай планируется по средам в 03:30 и по пятницам в 23:55 (указано местное время).


– Важный для нас момент – на первых рейсах уже есть транзитные пассажиры, которые следуют через Национальный аэропорт Минск в Белград, Кишинев, Санкт-Петербург и по другим направлениям, – делится подробностями Игорь Чергинец. – Это важно для нас, для нашего развития. Это говорит о том, что потенциал рейса высок. Впоследствии можно рассматривать увеличение частоты рейсов. С конца марта мы планируем выполнять три рейса в неделю.


– Путешествовать сейчас и посещать другие страны – большая возможность для наших туристов, – отмечает директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникации Артем Сикорский. – В период пандемии, когда многие авиакомпании закрываются, мы продолжаем полеты по всем возможным открытым направлениям и увеличиваем их частоту.


Заместитель начальника управления по вопросам выезда иностранцев Министерства иностранных дел Вадим Сверчков отмечает, что открытие регулярного авиасообщения будет способствовать всестороннему сотрудничеству между ОАЭ и Беларусью:

– С 16 января этого года после выполнения всех внутригосударственных процедур действует соглашение о безвизовом въезде, выезде и следовании транзитом как гражданам РБ, так и ОАЭ, и нахождении на территориях данных государств порядка 90 суток без виз. Безусловно, это способствует расширению сотрудничества и укреплению дружеских отношений.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей МАТЮШ
Версия для печати
Новости и статьи
На МКАД иномарка врезалась в стоявший на остановке автобус
«Музыка не терпит суеты»: артисты Большого театра Беларуси вспоминают Ярослава Вощака
Анатолий Калинин: Беларусь готова к дальнейшему расширению сотрудничества с Гагаузией в торгово-экономической сфере
На МКАД водителю стало плохо за рулем - он въехал в осветительную мачту
Посол Беларуси встретился с зампредседателя Международного арбитражного суда Высшей арбитражной коллегии Румынии
Посол Беларуси в Румынии Андрей Гринкевич принял участие в церемонии возложения венков по случаю Дня защитника Отечества
Страны ЕАЭС согласовали дорожную карту по реализации транспортной политики
Перспективы экономического сотрудничества обсудил посол Беларуси с президентом международного центра промышленных инвестиций Венесуэлы
Юрий Амбразевич: Беларусь заинтересована в укреплении мандата ЮНКТАД и ее экспертно-аналитического потенциала
Конференция молодых ученых "Цифровая трансформация - шаг в будущее" пройдет 22 февраля в БГУ
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
С вражеской агентурой не церемонятся нигде
«Единство! Развитие! Независимость!» – в Бресте прошел областной пленум БРСМ
Театр эстрады готовит праздничные программы к 23 февраля и 8 марта
В Минске на улице Жудро девочка попала под колеса автомобиля
Как бывший водитель скорой помощи пересел за руль собственной автолавки, а еще открыл в глубинке два магазина
Лукашенко поздравил Соболенко и Мертенс с победой на Australian Open
Германия выделит дополнительно 1,5 млрд евро на борьбу с пандемией, США - $2 млрд
ГАИ проведет 22-26 февраля профилактическое мероприятие "Гостехосмотр"
Кто, как и где компенсирует затраты на перевод дома на электроэнергию
Доктор Мясников развеял популярный миф о кофе
Ученые перечислили способы снизить артериальное давление без лекарств
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
…и холопизация всей страны
Французские пекари настаивают на внесении багета в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
Россия выделила Беларуси квоты на вылов рыбы в Баренцевом и Балтийском морях на 2021 год
Производство китайской вакцины против коронавируса могут локализовать в Беларуси
Жителей Чехии обязали носить респираторы в общественных местах
Ходатайство от коллектива о смягчении наказания и искреннее раскаяние Кармызова: новые факты в деле могилевского начальника дирекции Белгазпромбанка
В Военной академии состоялось открытие поликлиники с лазаретом на 60 коек
В деле топ-менеджеров Белгазпромбанка 119 томов, каждый в среднем по 300 страниц
Курсант Университета гражданской защиты МЧС спас мужчину
Любимая Беларусь: город Вилейка в феврале с высоты птичьего полета
ЕЭК выступает за создание общего рынка лома и отходов черных металлов в ЕАЭС
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Методы эффективного управления
Посол Александр Михневич встретился с мэром города Виллебрук и представителями бельгийского бизнеса
Сегодня из Национального аэропорта Минск вылетел первый рейс «Белавиа» в Дубай
Минсвязи и "Белтелеком" презентовали мобильное приложение "Мой город"
Татьяна Рунец: Будущее Беларуси в наших руках
Свиридов освобожден от должности заместителя управляющего делами Президента Беларуси
Пекин – Минск: рейс особого назначения. КНР передала Беларуси 100 000 доз вакцины от коронавируса
В Конго выявили более 520 случаев заражения чумой
В Жлобинском районе открыли памятную доску об уникальной операции госбезопасности в годы Великой Отечественной войны
Искал информацию о семье, а нашел кладезь историй для книги. Владимир Лиходедов презентовал свои издания «Блакада» и «75 гадоў перамогi ў Вялiкай Айчыннай вайне»
Посол Андрей Равков обсудил с Зиядом Самедзаде вопросы возобновления деятельности общества дружбы «Азербайджан – Беларусь»
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Вопрос климатической справедливости
Как вырастить вешенки в домашних условиях
На "Линии Сталина" в субботу отметят День защитника Отечества
Беларусь и Таджикистан обсудили торгово-экономическое сотрудничество
Авторы
СКАНИРУЙТЕ