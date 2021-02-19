Сегодня из Национального аэропорта Минск вылетел первый рейс «Белавиа» в Дубай

Пока у нас настоящая зима со снегом и морозами, в Дубае вовсю кипит пляжный сезон. Вероятно, эта причина и обусловила хороший спрос на вновь запустившиеся рейсы в ОАЭ. Полеты по маршруту Минск – Дубай – Минск планировали совершать на авиалайнере нового поколения Embraer 195-Е2 вместимостью 125 пассажиров. Однако в связи с высокой загрузкой первого рейса тип воздушного судна был заменен на более вместительный самолет Boeing 737-800, который рассчитан на 189 мест и способен обеспечить максимальный комфорт во время долгого полета.– объясняет. –К слову, рейс из белорусской в эмиратскую столицу – это самое протяженное направление из всех регулярных маршрутов «Белавиа», время в пути которого занимает около шести часов. Теперь улететь в Дубай можно два раза в неделю: в 19:50 по вторникам и в 16:15 по пятницам. Обратный рейс из международного аэропорта Дубай планируется по средам в 03:30 и по пятницам в 23:55 (указано местное время).делится подробностями Игорь Чергинец. –отмечаетотмечает, что открытие регулярного авиасообщения будет способствовать всестороннему сотрудничеству между ОАЭ и Беларусью: