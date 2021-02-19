Сегодня из Национального аэропорта Минск вылетел первый рейс «Белавиа» в Дубай

Самолет, полностью укомплектованный пассажирами, сегодня впервые за долгое время отправился в столицу Объединенных Арабских Эмиратов. Генеральные директора «Белавиа» и РУП «Национальный аэропорт Минск» рассказали подробности вылета.
Пока у нас настоящая зима со снегом и морозами, в Дубае вовсю кипит пляжный сезон. Вероятно, эта причина и обусловила хороший спрос на вновь запустившиеся рейсы в ОАЭ. Полеты по маршруту Минск – Дубай – Минск планировали совершать на авиалайнере нового поколения Embraer 195-Е2 вместимостью 125 пассажиров. Однако в связи с высокой загрузкой первого рейса тип воздушного судна был заменен на более вместительный самолет Boeing 737-800, который рассчитан на 189 мест и способен обеспечить максимальный комфорт во время долгого полета.
– Мы отдали под первый рейс самый большой самолет благодаря стопроцентной загрузке, – объясняет генеральный директор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец. – Из Минска в Дубай вылетел полный самолет. Обратно мы собираемся привезти около 60 пассажиров.
К слову, рейс из белорусской в эмиратскую столицу – это самое протяженное направление из всех регулярных маршрутов «Белавиа», время в пути которого занимает около шести часов. Теперь улететь в Дубай можно два раза в неделю: в 19:50 по вторникам и в 16:15 по пятницам. Обратный рейс из международного аэропорта Дубай планируется по средам в 03:30 и по пятницам в 23:55 (указано местное время).
– Важный для нас момент – на первых рейсах уже есть транзитные пассажиры, которые следуют через Национальный аэропорт Минск в Белград, Кишинев, Санкт-Петербург и по другим направлениям, – делится подробностями Игорь Чергинец. – Это важно для нас, для нашего развития. Это говорит о том, что потенциал рейса высок. Впоследствии можно рассматривать увеличение частоты рейсов. С конца марта мы планируем выполнять три рейса в неделю.
– Путешествовать сейчас и посещать другие страны – большая возможность для наших туристов, – отмечает директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникации Артем Сикорский. – В период пандемии, когда многие авиакомпании закрываются, мы продолжаем полеты по всем возможным открытым направлениям и увеличиваем их частоту.
Заместитель начальника управления по вопросам выезда иностранцев Министерства иностранных дел Вадим Сверчков отмечает, что открытие регулярного авиасообщения будет способствовать всестороннему сотрудничеству между ОАЭ и Беларусью:
– С 16 января этого года после выполнения всех внутригосударственных процедур действует соглашение о безвизовом въезде, выезде и следовании транзитом как гражданам РБ, так и ОАЭ, и нахождении на территориях данных государств порядка 90 суток без виз. Безусловно, это способствует расширению сотрудничества и укреплению дружеских отношений.
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Сегодня из Национального аэропорта Минск вылетел первый рейс «Белавиа» в Дубай
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Фото: Алексей МАТЮШ