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  2. Сегодня через брестский пункт пропуска «Козловичи» в направлении Франции проследовали экипажи из команды «КАМАЗ-мастер»

Сегодня через брестский пункт пропуска «Козловичи» в направлении Франции проследовали экипажи из команды «КАМАЗ-мастер»

Они примут участие в ралли-марафоне «Дакар-2021». 


– Впереди у вас тяжелые испытания. Брест желает вам удачи. Пусть зеленый свет на нашей границе сопутствует вам до самой точки отправки. Желаем вам стойкости и мужества в борьбе с песками пустыни, – напутствовал первый заместитель горисполкома Вадим Кравчук.


Команда «КАМАЗ-мастер» выставит на гонку четыре спортивных грузовика КАМАЗ-43509. Представлять нашу восточную соседку в грузовом зачете международного соревнования будут экипажи действующего чемпиона «Дакара» Андрея Каргинова, серебряного призера прошлогоднего турнира Антона Шибалова, а также экипажи Айрата Мардеева и Дмитрия Сотникова. Камазовцы будут отстаивать титул чемпионов «Дакара» в борьбе с основными участниками грузового зачета: Iveco, Tatra, Renault, МАЗ, MAN, Scania.


Пилот российской команды Дмитрий Сотников рассказал:

– Добираться с Набережных Челнов в течение столь короткого времени было непросто. В Бресте мы второй раз. Встретили нас тепло и радушно, накормили, хорошо пообщались. Уже даже хорошие знакомые появились. Возможно, в будущем нашей традицией станет всегда отправляться отсюда. Едем, конечно же, за победой, но загадывать не будем. Соперники серьезные. Ваша белорусская команда – один из главных наших конкурентов. Уверен, победит сильнейший.   


Сразу после пересечения белорусско-польской границы команда взяла курс на французский порт Марсель, где машины европейских участников гонки будут погружены на паром для транспортировки на Аравийский полуостров.

Участие в ралли-рейде примут и белорусы. Два экипажа из «МАЗ-СПОРТавто» чуть позже также отправятся покорять пески Саудовской Аравии. У белорусских гонщиков 502-й и 505-й бортовые номера. Под 502-м выступит лидер нашей дружины Сергей Вязович, в его команде – штурман Павел Гаранин и механик Антон Запорощенко. Алексей Вишневский, Дмитрий Вихренко и Сергей Сачук получили 505-й номер. 



Стоит напомнить, что борт Сергея Вязовича на прошлогоднем «Дакаре» занял третье место в генеральной классификации грузовиков. Алексей Вишневский стал восьмым. 

Старт 43-му по счету «Дакару» будет дан 3 января с побережья Красного моря из Джедды. Это уже вторые международные гоночные соревнования, которые пройдут по территории Саудовской Аравии. 9 января участники день отдохнут в Хаиле, а после непростого маршрута через пустыни Аравийского полуострова экипажи вернутся к побережью Красного моря, чтобы финишировать 15 января в Джедде.


Нововведением на «Дакаре-2021» станет то, что экипажи грузовиков поделят на любителей и профессионалов. Белорусы будут входить в число вторых. Для безопасности гонщиков перед подъездом к проблемным участкам об этом сообщат звуковые предупреждения. Мотоциклистов и квадроциклистов обяжут носить жилеты с подушками безопасности. Также будут соблюдаться санитарные нормы в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в мире. 



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