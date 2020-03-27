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  2. Сегодня Белтелерадиокомпания покажет прямую трансляцию легендарного балета «Сотворение мира»

Сегодня Белтелерадиокомпания покажет прямую трансляцию легендарного балета «Сотворение мира»

Уникальное событие — прямая трансляция из Большого театра Беларуси — начнется в 19.00 на телеканале «Беларусь 3», а также на интернет-портале компании.

Это подарок зрителям в честь Всемирного дня театра, который празднуется в мире уже в 60-й раз.

Беларусь занимает второе место среди стран СНГ по посещаемости театров, а самым посещаемым в стране был и остается Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь. В 2019 году его посетили 254,3 тысячи зрителей.

Среди спектаклей тоже есть свои рекордсмены. Казалось бы, сорок лет прожил на сцене удивительный, новаторский философский балет «Сотворение мира» Андрея Петрова в постановке народного артиста СССР Валентина Елизарьева. Сорок лет зрители всего мира штурмовали кассы — а потом четыре года вынужденного молчания. И все эти четыре года публика просила вернуть в репертуар «Сотворение мира» Валентина Елизарьева.

И вот эти просьбы исполнены. В декабре Большой театр представил новую авторскую редакцию балета, еще более отточенную по мысли и форме.

— Как-то удивительно, — признается Валентин Елизарьев. — Прошло несколько десятилетий, а спектакль по-прежнему современен. Современен по мысли, заложенной в нем, по музыкальному материалу. Есть вечные вопросы, которые волнуют человечество с античных времен. Эти вечные вопросы останутся. Спектакль задает много таких вопросов и пытается на них ответить.

Легендарная сценография Евгения Лысика, разумеется, сохранена, но артисты новые, и это придает спектаклю острый привкус современности.

Нынче для публики по телевизору и в зале («Да-да, театр работает, зрители будут!» — подтвердила ведущий редактор службы маркетинга, информации и рекламы Большого театра Елена Балабанович) будут танцевать народная артистка Беларуси Ирина Еромкина (Ева), заслуженный артист Константин Героник (Адам), лауреат и обладатель гранд-премии Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи Игорь Оношко (Бог), лауреат международных конкурсов Таро Курачи (Дьявол). За дирижерским пультом — маэстро Вячеслав Чернухо-Волич.

Как сказали в театре, места хватит всем!

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