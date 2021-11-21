Сегенюк: как можно использовать спецтехнику, водометы против граждан, которые не несут военной агрессии

Такое мнение выразил первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ Юрий Сегенюк в эфире телеканала "Беларусь 1".
- Ситуация очень тяжелая, очень эмоциональная, всегда жалко людей. Конечно, есть вопросы к странам коллективного Запада, особенно к Польше. Беженцы четко назвали сторону пребывания – Германия. Почему поляки так себя ведут, вызывает вопросы. Там находятся дети, и зачем использовать специальную технику, водометы против граждан, которые не несут какой-то военной агрессии? – отметил Юрий Сегенюк.
Первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ рад, что белорусская сторона предоставляет беженцам теплое убежище - логистический центр:
- Мы видели, что молодые мамы и дети могут разместиться в тепле, более-менее нормальных условиях. Здорово, что к мероприятиям по доставке еды, по обеспечению продовольствием беженцев подключаются общественные организации, Красный Крест, БРСМ и другие. Я считаю, что такое проявление милосердия необходимо и помогать в любом случае нужно.