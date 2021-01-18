Российский врач и телеведущая Елена Малышева на своей странице в Instagram выразила соболезнования по поводу смерти кинорежиссера Бориса Грачевского. Медик напомнила, что пожилые люди имеют более высокий риск заболеть коронавирусом, и призвала их пройти вакцинацию.
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– Уход Бориса Грачевского – большая потеря для нас. У него был самый злокачественный рак на свете – меланома, – высказалась Елена Малышева.
Врач отметила, что он всегда светился счастьем: такие люди могли еще "жить и жить". Телеведущая призвала задуматься. Она напомнила, что в условиях пандемии COVID-19 как никогда нужно думать о будущем. Находящимся в группе риска она посоветовала вакцинироваться.
– В группе риска – пожилые люди (старше 65 лет), имеющие ожирение, сахарный диабет, страдающие болезнями почек, сердца и легких, – подчеркнула телеведущая.
Но в то же время Малышева добавила: каждый сам решает, ставить вакцину от коронавируса или нет.
– Главное – сделать правильный выбор, – заключила специалист.
В комментариях под публикацией подписчики буквально разделились на два лагеря. Одни выступили сторонниками вакцинации, а другие заявили, что Малышева "слишком уговаривает", и поддаваться этому они не собираются.
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"Сделайте правильный выбор". Елена Малышева дала совет после смерти Бориса Грачевского
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