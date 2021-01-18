"Сделайте правильный выбор". Елена Малышева дала совет после смерти Бориса Грачевского

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– высказалась Елена Малышева.Врач отметила, что он всегда светился счастьем: такие люди могли еще "жить и жить". Телеведущая призвала задуматься. Она напомнила, что в условиях пандемии COVID-19 как никогда нужно думать о будущем. Находящимся в группе риска она посоветовала вакцинироваться.– подчеркнула телеведущая.Но в то же время Малышева добавила: каждый сам решает, ставить вакцину от коронавируса или нет.– заключила специалист.В комментариях под публикацией подписчики буквально разделились на два лагеря. Одни выступили сторонниками вакцинации, а другие заявили, что Малышева "слишком уговаривает", и поддаваться этому они не собираются.