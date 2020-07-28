«Сделано!» За 30 лет объем фармацевтической продукции Беларуси вырос в разы

За 30 лет объем фармацевтической продукции Беларуси вырос в разы. Об этом заявлено в специальном проекте «Сделано!», вышедшем в эфире телеканала «Беларусь 1». Отмечено, что сегодня более половины лекарств – отечественные. Но еще 10 лет назад картина не была так хороша.

Авторы спецпроекта напомнили, что еще в 2008 году до 500 миллионов долларов Беларусь тратила на закупку импортных лекарств. Этот вопрос ставят в один ряд с обеспечением безопасности, ведь собственная фармацевтика, лекарства – как и продовольствие, производство своих продуктов питания – залог независимости от влияния угроз извне. Именно такой проверкой на прочность стала пандемия 2020-го, а еще раньше – птичий и свиной грипп.

Также в спецпроекте отметили, что в 1990-е годы в фарминдустрии страны было всего два завода. В Советском Союзе они были опорными предприятиями региона. Стабильное развитие продолжилось и в непростые годы становления суверенитета Беларуси. Пристальное внимание к отрасли на самом высоком уровне было с самого начала и в последующие годы.