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  2. «Сделано!»: в стране ежегодно выполняется около шестнадцати тысяч кардиохирургических операций

«Сделано!»: в стране ежегодно выполняется около шестнадцати тысяч кардиохирургических операций

Об этом рассказали во время очередного выпуска телепроекта «Сделано!» на телеканала ОНТ.

– Уровень белорусских трансплантологов без преувеличения один из самых высоких в мире, – подчеркивают авторы материала. На самые сложные операции к нам едут из-за рубежа – это один из важных показателей доверия. На экспорте медицинских услуг Беларусь уже зарабатывает около 50 миллионов долларов. А по количеству пересадок органов на миллион жителей мы уже превосходим передовые страны Европы. Только кардиохирургических операций в стране делают около шестнадцати тысяч – это 44 операции в день!
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