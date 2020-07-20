«Сделано!»: в стране ежегодно выполняется около шестнадцати тысяч кардиохирургических операций

Об этом рассказали во время очередного выпуска телепроекта «Сделано!» на телеканала ОНТ.



– Уровень белорусских трансплантологов без преувеличения один из самых высоких в мире, – подчеркивают авторы материала. На самые сложные операции к нам едут из-за рубежа – это один из важных показателей доверия. На экспорте медицинских услуг Беларусь уже зарабатывает около 50 миллионов долларов. А по количеству пересадок органов на миллион жителей мы уже превосходим передовые страны Европы. Только кардиохирургических операций в стране делают около шестнадцати тысяч – это 44 операции в день!