«Сделано!»: учебник сегодня не может быть единственным источником информации

Такую мысль высказала в проекте заместитель директора по методической работе Национального института образования Министерства образования Беларуси Людмила Романовская:

– Мы понимаем, что учебник сегодня не может быть единственным источником информации, он должен выступать в том числе и навигатором, направляя ученика и учителя к дополнительной информации. Речь идет об элементах дополненной реальности. К новому учебному году подготовлено новое и очень интересное пособие о Великой Отечественной войне, о подвиге советского народа в контексте Второй мировой. Прекрасная дополненная реальность работает на визуализацию очень важных моментов и дает возможность иначе воспринимать текст, который размещен.