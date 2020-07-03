«Сделано!» Треть продукции белорусского машиностроения — инновационная

Треть продукции белорусского машиностроения — инновационная. Об этом заявил заместитель начальника управления НТУ Минпрома Сергей Кабишов в специальном проекте «Сделано!», вышедшем в эфире телеканала «Беларусь 1».





— Порядка 70 процентов продукции машиностроения отправляется на экспорт. Это уже говорит о том, насколько востребована сегодня эта продукция. И треть ее, по международным нормам, относится к числу инновационной.

В проекте отмечено, что в 2016-м машиностроение — это уже 13 процентов от ВВП страны и каждый девятый рубль выручки от экспорта. Но вслед за золотой пятилеткой 2008-го начался спад. Рынки просели. Вместе с мировым кризисом пришли новые вызовы.

Также подчеркнуто, что, заслушивая доклад о стратегии развития белорусского машиностроения в ноябре 2016 года, Глава государства заявил о необходимости более активной работы по диверсификации рынков сбыта, в том числе по линии внешнеполитического ведомства. Он поручил проанализировать работу представительств белорусских компаний за рубежом и их кадровый состав.