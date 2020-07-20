«Сделано!»: в проекте рассказали о достижениях белорусских онкологов

Люди, у которых выявляется злокачественная опухоль, не должны считать, что это тотальная катастрофа в их жизни: во многих случаях от этой болезни можно избавиться. Об этом в очередном выпуске телепроекта «Сделано!» заявил директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н .Н. Александрова Сергей Поляков:



– Люди, у которых выявляется злокачественная опухоль, не должны считать, что это тотальная ситуация в их жизни. Во многих случаях от этой болезни можно избавиться. Мы смело можем сказать, что те результаты, которые имеем на сегодняшний день, – это результат улучшения лечения пациентов. Я приведу вам буквально одну цифру. В онкологии есть такой показатель, как пятилетняя выживаемость – это критерий, на основании которого во всем мире оценивается эффективность лечения пациентов. Если взять данные двадцатилетней давности, то этот показатель увеличился на 20% – это очень хорошо, и мы держимся на этих мировых цифрах, – сказал РНПЦ онкологии и медицинской радиологии.