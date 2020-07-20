«Сделано!»: лечение онкобольных в Беларуси находится на уровне мировых лидеров

Об этом сообщили во время очередного выпуска телепроекта «Сделано!» на телеканале ОНТ. В новом выпуске также было отмечено, что проблемы онкологической отрасли всегда были и остаются в центре внимания государства и Президента страны.Только за последние годы введены в строй новые корпуса, закуплено современное оборудование для диагностики и проведения сложнейших операций. Сегодня в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии функционирует молекулярно-генетическая лаборатория канцерогенеза и ПЭТ-центр.Это свидетельство того, что Беларусь в числе первых вступила на путь индивидуальной, персонифицированной медицины. А в конце октября прошлого года в центре построили гостиницу для пациентов и их сопровождающих.