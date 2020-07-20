Лечение онкобольных в Беларуси находится на уровне Великобритании, Германии, США. Около 70% опухолей у нас выявляют на начальных стадиях.
Об этом сообщили во время очередного выпуска телепроекта «Сделано!» на телеканале ОНТ. В новом выпуске также было отмечено, что проблемы онкологической отрасли всегда были и остаются в центре внимания государства и Президента страны.
Только за последние годы введены в строй новые корпуса, закуплено современное оборудование для диагностики и проведения сложнейших операций. Сегодня в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии функционирует молекулярно-генетическая лаборатория канцерогенеза и ПЭТ-центр.
Это свидетельство того, что Беларусь в числе первых вступила на путь индивидуальной, персонифицированной медицины. А в конце октября прошлого года в центре построили гостиницу для пациентов и их сопровождающих.
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«Сделано!»: лечение онкобольных в Беларуси находится на уровне мировых лидеров
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