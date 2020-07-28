«Сделано!» Каждая четвертая упаковка белорусского лекарства производится на Борисовском заводе медпрепаратов

Каждая четвертая упаковка белорусского лекарства производится на Борисовском заводе медпрепаратов. Об этом заявлено в специальном проекте «Сделано!», вышедшем в эфире телеканала «Беларусь 1».

Отмечено, что на предприятии действуют пять основных производственных цехов. Выпускаются капсулы, инъекционные растворы, жидкие лекарства, гели, мази. Дженерики – одно из направлений, иными словами, копии зарубежных оригиналов. Как только истекает срок патентной защиты, производители мира получают полное право приступить к выпуску аналогов. Их отличие от оригинала лишь в составе вспомогательных компонентов. Действующее вещество – одинаковое, подчеркнул генеральный директор фармпредприятия Евгений Тарасенко:

– Разработки: как смешать, как спрессовать, выдержать – это все делается в наших лабораториях. В среднем от трех до пяти лет занимает воссоздание аналога, в денежном эквиваленте доходит до 1 млн рублей.

Также в спецпроекте отмечено, что в ассортиментном портфеле борисовского предприятия – более 300 наименований. Лекарства завода закупают во Вьетнаме и США, в Болгарии и Монголии, Йемене и Афганистане, а еще в странах Евросоюза – в целом 27 стран. Последние пять лет предприятие уверенно наращивает присутствие на рынке. Конкурентная цена – один из козырей. Импортный аналог гораздо дороже белорусского, продолжает Евгений Тарасенко:

– Порядка 9–10 процентов мы прирастаем. И это как раз доля, которую мы отбираем у иностранных производителей ежегодно. Наша цель – дать выбор человеку между импортным аналогом и качественным белорусским лекарством. С той же эффективностью, но гораздо ниже по цене.