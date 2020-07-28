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  2. «Сделано!» Каждая четвертая упаковка белорусского лекарства производится на Борисовском заводе медпрепаратов

«Сделано!» Каждая четвертая упаковка белорусского лекарства производится на Борисовском заводе медпрепаратов

Каждая четвертая упаковка белорусского лекарства производится на Борисовском заводе медпрепаратов. Об этом заявлено в специальном проекте «Сделано!», вышедшем в эфире телеканала «Беларусь 1». 

Отмечено, что на предприятии действуют пять основных производственных цехов. Выпускаются капсулы, инъекционные растворы, жидкие лекарства, гели, мази. Дженерики – одно из направлений, иными словами, копии зарубежных оригиналов. Как только истекает срок патентной защиты, производители мира получают полное право приступить к выпуску аналогов. Их отличие от оригинала лишь в составе вспомогательных компонентов. Действующее вещество – одинаковое, подчеркнул генеральный директор фармпредприятия Евгений Тарасенко:

– Разработки: как смешать, как спрессовать, выдержать – это все делается в наших лабораториях. В среднем от трех до пяти лет занимает воссоздание аналога, в денежном эквиваленте доходит до 1 млн рублей.

Также в спецпроекте отмечено, что в ассортиментном портфеле борисовского предприятия – более 300 наименований. Лекарства завода закупают во Вьетнаме и США, в Болгарии и Монголии, Йемене и Афганистане, а еще в странах Евросоюза – в целом 27 стран. Последние пять лет предприятие уверенно наращивает присутствие на рынке. Конкурентная цена – один из козырей. Импортный аналог гораздо дороже белорусского, продолжает Евгений Тарасенко:

– Порядка 9–10 процентов мы прирастаем. И это как раз доля, которую мы отбираем у иностранных производителей ежегодно. Наша цель – дать выбор человеку между импортным аналогом и качественным белорусским лекарством. С той же эффективностью, но гораздо ниже по цене.

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