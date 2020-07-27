«Сделано!»: к 2025 году в стране будет примерно 100 тысяч владельцев электромобилей

Об этом прогнозе ученых рассказали в проекте ОНТ «Сделано!». Также было отмечено, что, по оценкам международных агентств, к 2040 году треть всего мирового автопарка будет электрическим.





В Беларуси сегодня пока таких машин свыше четырехсот. В республике разрабатывается комплексная программа по переходу всего общественного транспорта в крупных городах на электрический. Сделать это планируется до 2025 года.

Мощным подспорьем для развития экологически чистого транспорта станет ввод в эксплуатацию белорусской АЭС в Островце.

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