«Сделано!»: электробусы «Белкоммунмаша» поставляются более чем в 23 страны мира

Экологичные электробусы стали отличным решением для крупных городов. Классические, с динамичной и ультрабыстрой зарядкой.





О белорусских электробусах впервые заговорили в 2016 году. Мы первые из стран СНГ поставили их производство на поток.

В проекте ОНТ рассказали, что "Белкоммунмаш" сегодня – ключевой поставщик электротранспорта на внутренний рынок страны. География поставок растет и на внешнем. Более 90 процентов отечественной продукции уходит на экспорт: белорусские электробусы колесят по 40 городам более чем в 23 странах мира. В следующем году они отправятся в Великобританию, Польшу, Испанию.