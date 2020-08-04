"Сделано!" Деревообрабатывающую отрасль сегодня не узнать

Деревообрабатывающую отрасль сегодня не узнать. Об этом в специальном проекте "Сделано!", вышедшем в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил председатель концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько.





– Сегодня отрасль уже не узнать. Между тем, что было и что стало, произошли коренные изменения. Модернизация начиналась с предприятий, которые производили плитную продукцию. Они – в малых городах. И по сути, это были единственные места для работы людей. Многие предприятия, давайте будем говорить откровенно, уже не существовали бы, – подчеркнул руководитель концерна.

Авторы спецпроекта напомнили, что к 2015 году в Беларуси по-новому заработало уже более десятка самых современных высокотехнологичных деревообрабатывающих, мебельных и целлюлозно-бумажных предприятий. Государство инвестировало в сферу более 4 миллиардов долларов. Вклад в техническое переоснащение внесли и сами предприятия, увидев перспективы в отрасли и возможность заработать.