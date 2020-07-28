«Сделано!» Более 40 предприятий в Беларуси занимаются промышленным производством лекарств

В Беларуси более 40 предприятий занимаются промышленным производством лекарств. Об этом заявлено в специальном проекте «Сделано!», вышедшем в эфире телеканала «Беларусь 1». Отмечено, что еще в 2012 году таких предприятий было 25. Реализовано 36 инвестпроектов стоимостью около 345 миллионов долларов.

Авторы спецпроекта напомнили, что активная фаза фармацевтической эволюции началась в 2008-м. Тогда было решено не тратить огромные бюджетные средства, вывозя валюту из страны, а вложить эти деньги в создание новых производств, чтобы в будущем полностью удовлетворить больницы и поликлиники отечественными препаратами. Как отметил генеральный директор управляющей компании холдинга «Белфармпром» Сергей Казакевич, создано много негосударственных фармпредприятий.

– Мы с ними сотрудничаем, так как работаем на одном фармрынке. Заключили договоры. Их около 30. Лет 10 назад госпредприятий было примерно столько же, а негосударственных – по пальцам одной руки пересчитать.

Также авторы спецпроекта отметили, что в 2008-м в Беларуси выпускались 550 наименований собственных лекарств. В 2015-м их было уже полторы тысячи. Импортозамещение стало не просто стимулом для фармкомпаний занять нишу, но и стало новым витком развития отрасли.