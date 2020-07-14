«Сделано!» Беларусь в этом году может экспортировать сыров на миллиард долларов

Беларусь в этом году может экспортировать сыров на миллиард долларов. Об этом заявил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов в специальном проекте «Сделано!», вышедшем в эфире телеканала «Беларусь 1».

– Я думаю, что мы в 2020 году подойдем к экспорту сыров в миллиард долларов в годовом эквиваленте. Меняются технологии, системы качества, экологические стандарты меняются. В целом Беларусь входит в топ-5 мировых экспортеров по большинству молочных товарных групп.

В проекте отмечено, что производство продукции высокого качества невозможно без хорошего сырья – молока с высоким содержанием белка. Для некоторых твердых сортов сыра нужен и вовсе особенный рацион питания животных. Именно поэтому предприятия делают ставку на развитие собственной сырьевой базы с контролем молока – от корма, который ест корова, до поступления сырья в цех на переработку.

Также подчеркнуто, что на каждом сыродельном предприятии страны есть свои, узнаваемые бренды. Если Пружаны, Гродно, Слуцк, Кобрин и другие в числе прочих достояний имеют твердые сыры, то белорусский Туров знаменит моцареллой, маскарпоне, рикоттой. Все эти сырные изыски – импортозамещение. Итальянские рецептуры в Турове приправили белорусским качеством – получился уникальный продукт. Белорусский сыр придает неповторимый вкус итальянской пицце. В сутки завозят 500 тонн молока. Лабораторный контроль – от запаха и вкуса до микробиологии.