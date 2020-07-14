Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.42
EUR: 2.74
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. «Сделано!» Беларусь в этом году может экспортировать сыров на миллиард долларов

«Сделано!» Беларусь в этом году может экспортировать сыров на миллиард долларов

Беларусь в этом году может экспортировать сыров на миллиард долларов. Об этом заявил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов в специальном проекте «Сделано!», вышедшем в эфире телеканала «Беларусь 1».

– Я думаю, что мы в 2020 году подойдем к экспорту сыров в миллиард долларов в годовом эквиваленте. Меняются технологии, системы качества, экологические стандарты меняются. В целом Беларусь входит в топ-5 мировых экспортеров по большинству молочных товарных групп.

В проекте отмечено, что производство продукции высокого качества невозможно без хорошего сырья – молока с высоким содержанием белка. Для некоторых твердых сортов сыра нужен и вовсе особенный рацион питания животных. Именно поэтому предприятия делают ставку на развитие собственной сырьевой базы с контролем молока – от корма, который ест корова, до поступления сырья в цех на переработку.

Также подчеркнуто, что на каждом сыродельном предприятии страны есть свои, узнаваемые бренды. Если Пружаны, Гродно, Слуцк, Кобрин и другие в числе прочих достояний имеют твердые сыры, то белорусский Туров знаменит моцареллой, маскарпоне, рикоттой. Все эти сырные изыски – импортозамещение. Итальянские рецептуры в Турове приправили белорусским качеством – получился уникальный продукт. Белорусский сыр придает неповторимый вкус итальянской пицце. В сутки завозят 500 тонн молока. Лабораторный контроль – от запаха и вкуса до микробиологии.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
Версия для печати
Новости и статьи
Правительство скорректировало финансирование Банком развития госпрограмм и мероприятий в 2020 году
Знакомимся с абитуриентами, которые сдали несколько ЦТ на максимальные баллы
Психолог подсказала, как справиться со стрессом после отпуска
Может ли наниматель отказать в продлении контракта с добросовестным работником
«Сделано!» 55 молочных заводов страны прошли аккредитацию на право поставки продукции в Китай
«Сделано!» Белорусские ученые работают над созданием нового гибрида трав для корма животных
«Сделано!» Беларусь в этом году может экспортировать сыров на миллиард долларов
«Сделано!» В ассортименте белорусских молокоперерабатывающих заводов – полторы тысячи товарных позиций
Уроки хороших манер: как правильно вести себя в социальных сетях
Китай возобновил межрегиональный групповой туризм после полугода запрета
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Как это делается
Завершился ремонт участка нефтепровода Мозырь – Брест
Беларусь и Великобритания обсудили активизацию двустороннего сотрудничества
Внедрение передовых механизмов и прозрачность торгов: какие новации внедряются на Белорусской универсальной товарной бирже
Мальдивы с 15 июля снова начнут пускать иностранных туристов
Беларусь и Россия подписали три соглашения в сфере энергетики
Авиационное и железнодорожное сообщение между Беларусью и Россией будет восстановлено в ближайшие дни
Стартовал прием заявок на участие в национальном отборе на детское «Евровидение-2020» – что изменилось?
В Шкловском районе парламентарии обсудили перспективы развития небольших населенных пунктов
Александр Гарцуев: нам не стыдно за ту страну, которую мы представляем, бывая за границей
МИД: Беларусь обеспокоена продолжающейся эскалацией на азербайджано-армянской границе
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
﻿Павлины, говоришь?
Черника, земляника и… косуля: не все пищевые продукты в Гомельской области проходят радиационный контроль
Заместитель Премьер-министра Юрий Назаров посетил восемь предприятий Лидского района
В музейной экспозиции Кургана Славы появилась легендарная «катюша»
Ольга Бузова провела программу «Дом-2» пьяная, а потом извинилась
В США прошла первая за 17 лет федеральная казнь
ЕС уберет из списка безопасных стран Сербию и Черногорию
На Disney+ выйдет новый сериал по вселенной «Звездных войн»
Уполномоченный по делам религий и национальностей провел прямую телефонную линию
15 человек погибли в результате наводнений в Индонезии
В Слуцке торжественно открыли 40-квартирный дом для многодетных семей
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
﻿О предателях
Археологи обнаружили затерянный дворец древней цивилизации
МЧС напомнило о том, как вести себя, чтобы не потеряться в лесу
Поступления бюджетного пакета документов на 2021 год в Парламенте ожидают осенью
Авиация МЧС в этом году налетала более 57 часов, патрулируя леса
В Брестском районе устанавливают обстоятельства гибели рыбака
«Белая Русь» активизирует работу общественных приемных
Жительница Буда-Кошелевского района получила серьезный штраф за жестокое обращение с кошкой
ЦТ по географии прошло без нарушений
Безопасность на «Славянском базаре» – что нового?
Стрим с торжественного открытия экспоната «Катюша» у Кургана Славы
блог
Сергей МИХОВИЧ
Все реформы от земли
BMW показала электрическую версию кроссовера X3
Смотрите новое красивое видео Витебска, снятое с воздуха
Представлен первый автомобиль с операционной системой от Huawei
Авторы
СКАНИРУЙТЕ