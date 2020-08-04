Беларусь способна переработать 16 миллионов кубометров деловой древесины. Об этом заявлено в специальном проекте «Сделано!», вышедшем в эфире телеканала «Беларусь 1». Отмечено, что до модернизации могли переработать менее 10 миллионов. Экспорт лесного комплекса вырос вдвое. А его доля в общем экспортном портфеле страны – уже без малого 7 процентов.
Также отмечено, что модернизация увеличила объемы производства продукции более чем в 12 раз. А глубина переработки выросла до 92,5. Это уровень скандинавских стран. Пеллетные заводы – пример безотходной переработки.
Авторы спецпроекта подчеркнули, что белорусскими пеллетами обогреваются в Италии, Дании, Финляндии, в Прибалтике. В планах – завоевать рынок Великобритании и Японии. В мире ежегодное потребление топливных гранул превышает 40 миллионов тонн. По оценкам экспертов, с каждым годом этот показатель прибавляет по полторы тонны. И белорусы могут попасть в точку.
Фото: архив БЕЛТА
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«Сделано!» Беларусь способна переработать 16 миллионов кубометров деловой древесины
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