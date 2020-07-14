«Сделано!» 55 молочных заводов страны прошли аккредитацию на право поставки продукции в Китай

55 молочных заводов страны прошли аккредитацию на право поставки продукции в Китай. Об этом заявлено в специальном проекте «Сделано!"», вышедшем в эфире телеканала «Беларусь 1». Его авторы напомнили, что рынок Китая – требовательный рынок, а это высшая ступень доверия и уверенность в качестве.

Также подчеркнуто, что белорусскую молочку сегодня можно встретить по всему миру – от Венесуэлы до Сингапура. География экспорта – более 100 стран.

В специальном проекте напомнили, что от зоны рискованного земледелия, какой Беларусь называли еще в 1990-е, страна выросла до возможности экспортировать не только качественные продукты, которые сами по себе белорусский бренд. Страна уже экспортирует услуги и технологии и выходит за границы континента. Совместные проекты по производству молочной продукции – во Вьетнаме, Узбекистане, Таджикистане, Молдове, Монголии и Казахстане. Количество молока сорта экстра и высшего, поставленного на перерабатывающие предприятия страны в 2020-м, – более 88 процентов. А значит, растут и возможности у перерабатывающих предприятий – получить на выходе с конвейера качественный продукт, который ждут в мире.