На 1 октября текущего года для многодетных семей открыто 89 644 депозитных счета «Семейный капитал», сообщается на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты.
По программе «Семейный капитал» 2015–2019 годов для многодетных семей открыто 82 139 депозитных счетов «Семейный капитал» на сумму 821,39 миллиона долларов.
Размер семейного капитала по данной программе назначается в размере 10 тысяч долларов для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 по 31 декабря 2019 года включительно.
По программе «Семейный капитал» 2020–2024 годов для многодетных семей открыто 7505 депозитных счетов «Семейный капитал» на сумму 168,863 миллиона рублей.
В рамках данной программы размер семейного капитала составляет 22 500 рублей и назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2020 по 31 декабря 2024 года включительно.
В министерстве акцентируют внимание на том, что обращение за назначением семейного капитала осуществляется в течение шести месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей.
По состоянию на 1 октября 2020 года на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 23 908 заявлений. Из них на цели улучшения жилищных условий – 21 608 (90%), на получение образования – 1384 (6%), на получение медицинских услуг – 916 заявлений (4%).
Принято 22 196 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала.
Опубликовано:
726
Счета по новой программе «Семейный капитал» открыли более 7,5 тысячи многодетных семей
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ