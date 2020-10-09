Счета по новой программе «Семейный капитал» открыли более 7,5 тысячи многодетных семей

По программе «Семейный капитал» 2015–2019 годов для многодетных семей открыто 82 139 депозитных счетов «Семейный капитал» на сумму 821,39 миллиона долларов.Размер семейного капитала по данной программе назначается в размере 10 тысяч долларов для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 по 31 декабря 2019 года включительно.По программе «Семейный капитал» 2020–2024 годов для многодетных семей открыто 7505 депозитных счетов «Семейный капитал» на сумму 168,863 миллиона рублей.В рамках данной программы размер семейного капитала составляет 22 500 рублей и назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2020 по 31 декабря 2024 года включительно.В министерстве акцентируют внимание на том, что обращение за назначением семейного капитала осуществляется в течение шести месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей.По состоянию на 1 октября 2020 года на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 23 908 заявлений. Из них на цели улучшения жилищных условий – 21 608 (90%), на получение образования – 1384 (6%), на получение медицинских услуг – 916 заявлений (4%).Принято 22 196 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала.