Счастливый конец и Одиллия в фате: в канун премьеры Валентин Елизарьев раскрыл секреты «Лебединого озера»

– рассказывает Валентин Елизарьев.Спектакль, который Мессерер в 1967 году собственноручно перенес на белорусскую сцену, примечателен тем, что в нем полностью сохранена изначальная хореография Петипа, Иванова и Горского и добавлена сцена бала, которую поставил сам Мессерер.Точно так же и Елизарьев сохранил спектакль Мессерера, добавив в него и заново поставив недостающие куски.– поясняет маэстро,Для маэстро такой подход принципиален:В «Щелкунчике» такого подлинника не сохранилось.– пояснил Валентин Елизарьев.В «Лебедином озере» такой подлинник есть, но будут и фрагменты, целиком поставленные Елизарьевым. Будет ли это стилизация или свободное творчество хореографа?– с задорным прищуром отвечает маэстро.Спектакль будет развернут в сторону публики, признается он.Пантомима – это безмолвный, но вполне конкретный разговор героев друг с другом. Это ключ к содержанию, и публика благодаря пантомиме может это содержание прочитывать. Пантомима меняется со временем, как меняется и разговорный язык.– говорит Елизарьев.Не обошел Валентин Николаевич и вопрос о финале. В некоторых постановках он счастливый, в других – трагический.Труппа работает над спектаклем с большим энтузиазмом.– улыбается Елизарьев.А вотвпервые осуществляет в Большом театре столь серьезный проект. И он тоже настроен на возвращение к подлиннику.– говорит он.Так что и здесь будет новое, которое, по сути, хорошо забытое старое.А народная артистка Беларуси Ирина Еромкина – одна из исполнительниц партии Одетты-Одиллии – проговорилась, что ее героиня явится на бал в фате. И это, я думаю, далеко не единственная деталь, которая удивит любителей «Лебединого озера» – самого популярного балета в стране и мире.– признается Елизарьев.Но прежде чем «Лебединое озеро» отправится покорять мир, его оценят жители и гости нашей страны. Премьера совсем скоро – 15 мая.