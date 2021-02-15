Счастливчики недели: астролог рассказала, кому повезет в период с 15 по 21 февраля

Астролог Марина Скади рассказала, представителей каких знаков зодиака ждет удачная неделя. Об этом сообщает УНИАН.
Овны могут погрузиться в воспоминания, связанные со старыми друзьями или прошлой работой. В ближайшие дни возможны новые знакомства и контакты. Не исключено и появление друзей по переписке. Будет эффективен обмен мнениями и опытом. Если у вас есть вторая половинка, стоит проявить смелость – таким способом можно завоевать внимание партнера. Нужно быть приветливее, чтобы улучшить личные и деловые отношения. Вы можете ощутить большую необходимость в свободе действий, увлечься новыми технологиями, непривычными для себя занятиями и дисциплинами. Резко возрастет интерес к новой информации, особенно необычной.
У Близнецов появится возможность обратить на себя внимание окружающих, можно будет проявить себя во всей красе и похвастаться достижениями. Эта неделя хорошо подходит для получения новых знаний, повышения квалификации. Благоприятное время для переговоров с начальством касаемо перспектив своей деятельности. Могут успешно решиться юридические вопросы. Есть все шансы возобновить связи и поправить ситуацию в личной жизни. Общение с партнерами, единомышленниками и коллегами будет особенно удачным. Благодаря старым знакомым вы можете обрести и новых товарищей. Дадут свои плоды связи с общественностью, дискуссии, переговоры, консультации.
Успехи в профессиональной деятельности Раков будут способствовать хорошему настроению, есть шансы получить повышение. Воспользуйтесь этим благоприятным периодом, чтобы обрести популярность и закрепить свой авторитет, а также привлечь внимание нужного человека. Эта неделя пройдет под знаком чувств, симпатии и увлечений. Так как вам оказывают знаки внимания представители противоположного пола, возможны проявления ревности в ваш адрес, в существующих отношениях может наблюдаться напряжение. Неделя насыщена романтическими приключения, новыми увлечениями. Могут даже внезапно напомнить о себе бывшие партнеры. Период, безусловно, интересный, но слегка тревожный. Вопросы отношений должны быть решены в эти 7 дней. Не стоит избегать важных разговоров: по их итогам будут приняты верные решения.
Обстоятельства в жизни Львов будут способствовать общению – с начальством, клиентами, близкими. Могут дать о себе знать важные новости о карьере: планы могут кардинально поменяться. Держать что-либо в секрете не получится. Может наблюдаться излишнее внимание общественности к вашим идеям и методам: оно может помешать реализации задуманного. Но попробовать стоит: сейчас самое время воплотить в жизнь то, что давно поселилось в вашей голове. Политические разногласия могут стать камнем преткновения.
Фото: thespinoff.co.nz
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Счастливчики недели: астролог рассказала, кому повезет в период с 15 по 21 февраля
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