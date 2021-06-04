Сборные Бельгии и Греции по футболу сыграли вничью в товарищеском матче

Команда Бельгии имела территориальное преимущество (процент владения мячом – 56 на 44). Но при этом уступила грекам по ударам (7:9), в том числе в створ (2:5), да и в целом не показала футбол, соответствующий фаворитскому статусу. Так что ничья, пожалуй, закономерна.Бельгийцы вышли вперед благодаря точному удару Торгана Азара (20-я минута). Но греки ответили голом Йоргоса Цавеласа (66).Остальные спарринги на уровне национальных команд, состоявшиеся накануне, принесли такие результаты: Андорра – Ирландия – 1:4, Швейцария – Лихтенштейн – 7:0, Турция – Молдова – 2:0, Украина – Северная Ирландия – 1:0, Алжир – Мавритания – 4:1.Проходящие сейчас товарищеские матчи – это этапы подготовки сборных к финальной стадии чемпионата Европы и продолжению квалификации чемпионата мира. Использовала международное окно и белорусская сборная, которая 2 июня встретилась с азербайджанцами на минском стадионе «Динамо» (1:2).Продолжение отборочного турнира ЧМ-2022 ждет нашу команду в сентябре. Пока турнирная таблица группы «Е» выглядит следующим образом: 1. Бельгия – 7 очков (3 матча), 2. Чехия – 4 (3), 3. Уэльс – 3 (2), 4. Беларусь – 3 (2), 5. Эстония – 0 (2). Победитель «пульки» получит прямую путевку в финальную стадию мирового первенства, а сборная, которая финиширует второй, продолжит борьбу за попадание на ЧМ в плей-офф.