Вслед за канадцами, которые разгромили сборную России (5:0), в финал хоккейного чемпионата мира среди молодежных команд пробились американцы. В своем полуфинале они взяли верх над сверстниками из Финляндии – 4:3.
Американская «молодежка» начал турнир с поражения от россиян – 3:5. Но в дальнейшем она исключительно побеждает, причем, как правило, уверенно. На групповом этапе один из главных фаворитов МЧМ взял верх над австрийцами (11:0), чехами (7:0) и шведами (4:0), на стадии 1/4 финала не испытал особых проблем в игре против словаков (5:2), а теперь сломил сопротивление финнов.
Команда Суоми на предыдущем отрезке чемпионата мира выиграла у немцев (5:3), швейцарцев (4:1), словаков (6:0), шведов (3:2) и уступила команде Канады (1:4) – то есть подходила к сегодняшнему противостоянию с тем же багажом, что и американцы (четыре победы, одно поражение). Да и полуфинальный поединок был во многом равным, финны тоже могли рассчитывать на успех. Но все-таки они проиграли.
Сборная США открыла счет и вела по ходу встречи 3:1. Финны, проявив недюжинные волевые качества, восстановили статус-кво в третьем периоде, вследствие чего на горизонте замаячил овертайм. Но американцы все-таки вырвали викторию незадолго до окончания основного времени.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Алекс Туркотт (13-я минута), Джон Фариначчи (36), Мэттью Болди (38) и Артур Калиев (59). А у финнов отличились Каспер Симонтайвал, оформивший голевой дубль (15, 52), и Рони Хирвонен (57).
Таким образом, в финале молодежного чемпионата мира встретятся команды Канады и США, а бронзовые награды оспорят россияне и финны. Оба поединка пройдут ночью 6 января по нашему времени.
Фото: iihf.com
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Сборная США стала вторым финалистом молодежного чемпионата мира по хоккею
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