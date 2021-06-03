Сборная США стала первым полуфиналистом чемпионата мира по хоккею

Американцы начали турнир с поражения от финнов – 1:2. Но оставшиеся шесть матчей группового этапа они выиграли. А сегодня продолжили радовать своих болельщиков и в плей-офф.Словаки старались и в активности почти не уступили заокеанской дружине (броски – 28:33). Но сборная США оказалась куда лучше в реализации.В ее составе отличились Брайан Бойл (14-я минута), Колин Блэкуэлл дважды (16, 37), Конор Гарленд дважды (20, 59) и Александр Хмелевский (46). А у словаков автором единственной шайбы стал Петер Цегларик (33). Цегларик, теперь имеющий на своем счету 11 очков (5+6) по системе «гол плюс пас», кстати, вышел на чистое первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата мира. Но целый ряд хоккеистов его еще может потеснить, причем уже сегодня.Соперник сборной США на полуфинальной стадии определится после завершения всех полуфиналов. Единственное, что точно известно на данный момент, американцы ни при каких раскладах не встретятся в полуфинале с командами России и Финляндии, так как по итогам группового этапа эти сборные получили первый, второй и третий посев соответственно.В эти минуты завершается четвертьфинал Швейцария – Германия. А в 20:15 начнутся матчи Россия – Канада и Финляндия – Чехия.Полуфиналы мирового первенства запланированы на 5 июня, а финал и матч за третье место пройдут 6 июня.В позапрошлом году чемпионами мира стали финны, одолевшие в финальном поединке канадцев – 3:1. А в 2020-м мировой форум был отменен в связи с пандемией COVID-19.