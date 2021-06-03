Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 3.09
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Сборная США стала первым полуфиналистом чемпионата мира по хоккею

Сборная США стала первым полуфиналистом чемпионата мира по хоккею

На чемпионате мира по хоккею определился первый полуфиналист. Им стала сборная США, на четвертьфинальной стадии разгромившая словаков – 6:1 (3:0, 1:1, 2:0). 


Американцы начали турнир с поражения от финнов – 1:2. Но оставшиеся шесть матчей группового этапа они выиграли. А сегодня продолжили радовать своих болельщиков и в плей-офф.

Словаки старались и в активности почти не уступили заокеанской дружине (броски – 28:33). Но сборная США оказалась куда лучше в реализации.

В ее составе отличились Брайан Бойл (14-я минута), Колин Блэкуэлл дважды (16, 37), Конор Гарленд дважды (20, 59) и Александр Хмелевский (46). А у словаков автором единственной шайбы стал Петер Цегларик (33). Цегларик, теперь имеющий на своем счету 11 очков (5+6) по системе «гол плюс пас», кстати, вышел на чистое первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата мира. Но целый ряд хоккеистов его еще может потеснить, причем уже сегодня. 



Соперник сборной США на полуфинальной стадии определится после завершения всех полуфиналов. Единственное, что точно известно на данный момент, американцы ни при каких раскладах не встретятся в полуфинале с командами России и Финляндии, так как по итогам группового этапа эти сборные получили первый, второй и третий посев соответственно.

В эти минуты завершается четвертьфинал Швейцария – Германия. А в 20:15 начнутся матчи Россия – Канада и Финляндия – Чехия.

Полуфиналы мирового первенства запланированы на 5 июня, а финал и матч за третье место пройдут 6 июня.

В позапрошлом году чемпионами мира стали финны, одолевшие в финальном поединке канадцев – 3:1. А в 2020-м мировой форум был отменен в связи с пандемией COVID-19. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Врач рассказал об опасности шума в ушах
Команда Германии победила швейцарцев в 1/4 финала хоккейного чемпионата мира
Китай запустил первый метеорологический спутник нового поколения
Беларусь и Мозамбик обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, текущее состояние и перспективы развития политического диалога
Беларусь и Турция обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в торгово-экономической сфере
Диетолог рассказал, кому нельзя есть редис
Сборная США стала первым полуфиналистом чемпионата мира по хоккею
В Беларуси зарегистрирована вакцина «Спутник Лайт»
Шляпы-ведра и трикотаж в рубчик: Paco Rabanne представил новую летнюю коллекцию
В Парке высоких технологий состоялся футбольный матч роботов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Горбы на ровном месте, или Под плинтусом - 2
Академия управления при Президенте подписала соглашение с администрацией Октябрьского района Минска
Беларусь приняла ответные меры на санкции США против концерна «Белнефтехим»
Петришенко: государство не будет экономить на поддержке талантливой молодежи
В МВД не исключают, что в перспективе использование ID-карты станет возможным и для выезда за границу
В лаборатории генетики человека НАН внедрили уникальную технологию количественной оценки генетического риска невынашивания беременности
С какими вопросами пришли на прием к членам Президиума Совета Республики жители Минского района
В Витебске руководство КГБ и СВР обсудило перспективы международного партнерства
В Лондоне открылась выставка со свадебным платьем принцессы Дианы
На «Белагро» наградили победителей конкурса «Лучший пахарь»
Вкусное утро: 6 идей для завтрака
мнение
Владимир ВОЛЧКОВ
От земли наши сила и богатство
Королева студенчества Беларуси 2021 – национальный финал – стрим
Нарышкин: право на суверенное развитие мы будем отстаивать
Барак и Мишель Обама запустят анимационный сериал для Netflix
Молодые специалисты Жабинковского района отправились за опытом в брестские и кобринские хозяйства
Щёкин: Беларусь стала для коллективного Запада красной линией, историческим тестом на правду и справедливость
В Москве годовалый ребенок выпал из окна многоэтажного дома и погиб
Порядок формирования цен на лекарства и изделия медназначения можно обсудить по 13 июня
В Министерстве энергетики прокомментировали заявление Литвы по межгосударственным электросетям
Еще две клиники Минска вернулись к привычному режиму работы
Кыргызская авиакомпания Avia Traffic Company открывает рейсы из Бишкека в Минск с 25 июня
мнение
Алексей АВДОНИН
Как слон в оружейной лавке…
Российская авиакомпания "Скол" запускает рейсы из Калининграда в Минск с 11 июня
Маршрут автобуса № 57 временно изменится с 7 июня
Конкурс "Дети – цветки жизни!". Голосование
Юрий Караев, один из первых "краповиков" Беларуси, провёл мастер-класс для юных защитников Родины
Гомельчанин, похитивший у банка более 1,7 млн рублей, получил четыре с половиной года лишения свободы
«К выпускным вечерам мы готовились не так основательно, как современная молодежь»: мама с дочкой сравнили праздники
За сутки в Беларуси зарегистрированы 879 пациентов с COVID-19, выписаны 1294
СМИ: Юлианна Караулова родила первенца
Могилевские эксперты завершили судебные экспертизы в деле об убийстве
Белорусские турфирмы запускают чартерную программу в турецкую Анталию с 10 июня
мнение
Всеволод ШИМОВ
Слабая надежда на прорыв
В Гомеле водитель осужден на семь лет за ДТП со смертельным исходом
"Белавиа" организовывает эвакуационные рейсы из Албании, Туниса и Черногории
Читай, слушай, смотри. Обзор книжных новинок, музыкальных клипов и фильмов
Авторы
СКАНИРУЙТЕ