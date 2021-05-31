Сборная США обыграла немцев и вышла в четвертьфинал хоккейного чемпионата мира

Американцы начали турнир с осечки в игре против команды Финляндии – 1:2. Но после этого они исключительно побеждают. Ранее взяли верх над канадцами (5:1), казахстанцами (3:0), латвийцами (4:2) и норвежцами (2:1), а сегодня справились и с немцами.Бундестим, наоборот, очень бодро стартовала, справившись с итальянцами (9:4), норвежцами (5:1) и канадцами (3:1). Но вторую половину группового этапа проводит не лучшим образом: уступила сборным Казахстана (2:3) и Финляндии (1:2), а теперь огорчила своих болельщиков и в игре с американцами.Встреча, имевшая колоссальное значение в контексте борьбы за зону плей-офф, как и ожидалось, носила упорный и закрытый характер. Но два гола зрители все-таки увидели.На 39-й минуте Джейсон Робертсон реализовал большинство. А на 60-й Колин Блэквелл отправил шайбу в пустые ворота, когда немцы пошли ва-банк, заменив голкипера шестым полевым игроком.В 20:15 в этой группе начнется поединок Норвегия – Казахстан.Турнирная таблица группы «В» на данный момент выглядит так: 1. Финляндия – 15 очков (6 матчей). 2. США – 15 (6). 3. Казахстан – 10 (6). 4. Германия – 9 (6). 5. Канада – 9 (6). 6. Латвия – 9 (6). 7. Норвегия – 5 (6). 8. Италия – 0 (6).В плей-офф пробьются по четыре команды из двух групп, после чего пойдет игра на выбывание по олимпийской системе.В 2019 году чемпионат мира по хоккею выиграли финны, одолевшие в финале канадцев – 3:1. А в 2020-м мировой форум был отменен в связи с пандемией COVID-19.