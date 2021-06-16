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  2. Сборная России обыграла финнов в матче группового раунда футбольного чемпионата Европы

Сборная России обыграла финнов в матче группового раунда футбольного чемпионата Европы

В Санкт-Петербурге завершился матч второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Россияне одержали первую победу на турнире, взяв верх над командой Финляндии с минимальным счетом 1:0 (это группа «B»).


Ранее национальные сборные России и Финляндии провели друг с другом четыре встречи – и все их выиграли наши восточные соседи, причем трижды – с сухим счетом. И сегодня россияне, которым было некуда отступать после разгромного поражения от бельгийцев в первом туре (0:3), в очередной раз огорчили финнов.

Подопечные Станислава Черчесова имели преимущество, превзошли северян по всем основным статистическим показателям (процент владения мячом – 56 на 44, удары – 14:11, в створ ворот – 3:1, угловые – 4:1) и в целом действовали более опасно. Так что такой исход игры справедлив. Россияне, пожалуй, даже могли рассчитывать на более убедительную викторию. Но не использовали несколько удобных моментов. Внакладе, впрочем, не остались, так как тремя очками свою копилку все-таки пополнили.



Автором единственного забитого мяча в матче стал полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук, который нанес неотразимый удар в самую «девятку» ворот на второй добавленной к основному времени первого тайма минуте.

Отметим, что на пятой минуте мяч побывал и в воротах россиян. Но гол Йоэля Похьянпало был справедливо не засчитан, так как система видеоассистента рефери (VAR) подтвердила у форварда финской команды офсайд.

После победы россиян ситуация в группе «B» еще больше запуталась. Сейчас турнирная таблица имеет такой вид: 1. Бельгия – 3 очка (1 матч). 2. Россия – 3 (2). 3. Финляндия – 3 (2). 4. Дания – 0 (1).

Сегодня еще состоятся два поединка в группе «А». В Баку сыграют сборные Турции и Уэльса (начало в 19:00), а в Риме встретятся итальянцы и швейцарцы (22:00).



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Цифровая картина первого тура, закрывшегося накануне, выглядит так:

«А». Турция – Италия – 0:3, Уэльс – Швейцария – 1:1.

«В». Бельгия – Россия – 3:0, Дания – Финляндия – 0:1.

«С». Нидерланды – Украина – 3:2, Австрия – Северная Македония – 3:1.

«D». Англия – Хорватия – 1:0, Шотландия – Чехия – 0:2.

«E». Польша – Словакия – 1:2, Испания – Швеция – 0:0.

«F». Венгрия – Португалия – 0:3, Франция – Германия – 1:0.

По итогам предварительной стадии команды, которые финишируют в своих группах первыми и вторыми, а также четыре лучшие сборные из числа тех, что станут третьими, отберутся в 1/8 финала – и далее пойдет игра на выбывание по олимпийской системе. 
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Фото: РЕЙТЕР
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