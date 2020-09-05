В Лиге наций УЕФА сегодня были сыграны девять матчей. В центральном поединке дня португальцы одержали уверенную победу над хорватами – 4:1.
Сегодня было много встреч с яркой афишей. Но даже на этом фоне, пожалуй, больше всего выделялось именно соперничество команд Португалии и Хорватии. Еще бы: действующий чемпион Европы и победитель предыдущей Лиги наций выяснял отношения с вице-чемпионом мира.
Многие болельщики и специалисты предсказывали упорную борьбу. Однако ее не получилось. Пиренейцы добились виктории с разгромным счетом. И даже отсутствие в составе Криштиану Роналду не помешало им победить.
Матч прошел при ощутимом преимуществе подопечных Фернанду Сантуша, которые превзошли хорватов по всем основным статистическим показателям: процент владения мячом – 56 на 44, удары – 26:5, в створ ворот – 11:2, угловые – 8:4. И поэтому закономерность исхода встречи сомнений не вызывает.
Португальцы вели 3:0. На второй добавленной к основному времени минуте пропустили. Но буквально через четыре минуты после этого восстановили разницу в три мяча. На этом и разошлись.
Авторами голов в составе сборной Португалии стали Жоау Канселу (42-я минута), Диогу Жота (59), Жоау Феликс (71) и Андре Силва (90+6). А у «шашечных» единственное взятие ворот на свой счет записал Бруно Петкович (90+2).
В еще одной игре этой группы шведы потерпели поражение от команды Франции – 0:1. Единственный мяч на 42-й минуте забил Килиан Мбаппе.
А остальные матчи игрового дня принесли такие результаты: Исландия – Англия – 0:1, Дания – Бельгия – 0:2, Северная Македония – Армения – 2:1, Азербайджан – Люксембург – 1:2, Кипр – Черногория – 0:2, Эстония – Грузия – 0:1, Гибралтар – Сан-Марино – 1:0.
Белорусская сборная вчера начала новый розыгрыш Лиги наций с домашнего поражения от албанцев – 0:2. Послезавтра, 7 сентября, подопечные Михаила Мархеля проведут гостевую игру против команды Казахстана.
Опубликовано:
2022
Сборная Португалии обыграла хорватов в Лиге наций УЕФА
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Фото: РЕЙТЕР