Сборная Нидерландов разгромила команду Турции в матче отборочного турнира ЧМ по футболу

Несколько дней назад «оранжевые» не оставили камня на камне от обороны черногорцев (4:0). И накануне они в очередной раз порадовали своих болельщиков ярким футболом с обилием голов.Турки – достаточно серьезная сила в европейском и мировом футболе. Но подопечные Луи ван Гала выиграли, что называется, за явным преимуществом. Они превзошли соперника по всем без исключения основным статистическим показателям (процент владения мячом – 63:37, удары – 29:10, в створ ворот – 13:2, угловые – 3:0), показали куда более содержательный футбол и, главное, были хороши в реализации.Голевой хет-трик в игре оформил Мемфис Депай (16-я, 38-я, с пенальти, и 54-я минуты). А еще по одному разу ворота сборной Турции торпедировали Дэви Классен (1), Гус Тиль (80) и Дониэлл Мален (90).Цифровая картина вторника выглядит следующим образом.Группа A: Азербайджан – Португалия – 0:3, Ирландия – Сербия – 1:1.Группа D: Босния и Герцеговина – Казахстан – 2:2, Франция – Финляндия – 2:0.Группа F: Австрия – Шотландия – 0:1, Дания – Израиль – 5:0, Фарерские острова – Молдова – 2:1.Группа G: Черногория – Латвия – 0:0, Нидерланды – Турция – 6:1, Норвегия – Гибралтар – 5:1.Группа H: Хорватия – Словения – 3:0, Россия – Мальта – 2:0, Словакия – Кипр – 2:0.Сегодня состоятся еще 12 матчей, из которых наибольшее внимание наших болельщиков, конечно, будет приковано к поединку Беларусь – Бельгия в Казани. Пока турнирная таблица группы E выглядит так: 1. Бельгия – 13 очков (5 матчей). 2. Чехия – 7 (5). 3. Уэльс – 6 (3). 4. Беларусь – 3 (4). 5. Эстония – 0 (3).Десять победителей групп квалифицируются в финальную стадию чемпионата мира напрямую. А десять обладателей вторых мест и две команды из Лиги наций УЕФА поборются еще за три путевки от Европы в стыковых матчах. Финальная часть мирового первенства пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря следующего года.