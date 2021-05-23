Сборная Канады по хоккею впервые в истории потерпела два поражения подряд на старте ЧМ

В стартовом туре канадцы потерпели поражение от латвийцев (0:2), а американцы – от финнов (1:2), вследствие чего осечка в сегодняшнем североамериканском дерби была крайне нежелательна для обеих команд. Повышенная ответственность подогрела и без того высокий градус борьбы, но не засушила игру, что нередко бывает в подобных случаях. Соперники забросили сразу шесть шайб.У американцев отличились Джейсон Робертсон (8-я минута), Адам Кленденинг (22), Тревор Мур дважды (24, 39) и Мэтт Теннисон (58). А канадцы ответили лишь взятием ворот за авторством Максима Комтуа (52).Кроме того, сегодня в группе «В» казахстанцы одолели финнов – 2:1 (по буллитам), а норвежцы взяли верх над итальянцами – 4:1.Положение команд в этой «пульке» сейчас выглядит так: 1. Германия – 6 очков (2 матча), 2. Казахстан – 4 (2), 3. Латвия – 4 (2), 4. Финляндия – 4 (2), 5. США – 3 (2), 6. Норвегия – 3 (2), 7. Канада – 0 (2), 8. Италия – 0 (2).В группе «А» наша сборная, напомним, обыграла шведов – 1:0, словаки взяли верх над командой Великобритании – 2:1, а датчане уступили швейцарцам – 0:1.Турнирная таблица этого октета сейчас выглядит так: 1. Россия – 6 очков (2 матча), 2. Словакия – 6 (2), 3. Швейцария – 6 (2), 4. Дания – 3 (2), 5. Беларусь – 3 (2), 6. Швеция – 0 (2), 7. Чехия – 0 (2), 8. Великобритания – 0 (2).По итогам группового этапа в 1/4 финала пробьются по четыре сборные из каждой группы. И далее пойдет игра на выбывание по олимпийской системе.В связи с пандемией COVID-19 мировое первенство проходит при очень строгих ограничениях. Команды проживают в «пузыре», а передвигаться могут лишь на специальном транспорте по определенному графику и только по маршруту арена – гостиница. Помимо того, участники чемпионата, проживающие в разных «пузырях», не имеют права пересекаться между собой.