Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 3.06
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Сборная Канады по хоккею впервые в истории потерпела два поражения подряд на старте ЧМ

Сборная Канады по хоккею впервые в истории потерпела два поражения подряд на старте ЧМ

В одном из самых ожидаемых поединков групповой стадии чемпионата мира в Риге канадцы уступили сборной США – 1:5. «Кленовые листья» впервые в истории проиграли два первых матча на ЧМ.


В стартовом туре канадцы потерпели поражение от латвийцев (0:2), а американцы – от финнов (1:2), вследствие чего осечка в сегодняшнем североамериканском дерби была крайне нежелательна для обеих команд. Повышенная ответственность подогрела и без того высокий градус борьбы, но не засушила игру, что нередко бывает в подобных случаях. Соперники забросили сразу шесть шайб.

У американцев отличились Джейсон Робертсон (8-я минута), Адам Кленденинг (22), Тревор Мур дважды (24, 39) и Мэтт Теннисон (58). А канадцы ответили лишь взятием ворот за авторством Максима Комтуа (52). 


Кроме того, сегодня в группе «В» казахстанцы одолели финнов – 2:1 (по буллитам), а норвежцы взяли верх над итальянцами – 4:1.

Положение команд в этой «пульке» сейчас выглядит так: 1. Германия – 6 очков (2 матча), 2. Казахстан – 4 (2), 3. Латвия – 4 (2), 4. Финляндия – 4 (2), 5. США – 3 (2), 6. Норвегия – 3 (2), 7. Канада – 0 (2), 8. Италия – 0 (2).




Сборная Беларуси обыграла шведов на чемпионате мира по хоккею

Читайте также

Сборная Беларуси обыграла шведов на чемпионате мира по хоккею
В группе «А» наша сборная, напомним, обыграла шведов – 1:0, словаки взяли верх над командой Великобритании – 2:1, а датчане уступили швейцарцам – 0:1.

Турнирная таблица этого октета сейчас выглядит так: 1. Россия – 6 очков (2 матча), 2. Словакия – 6 (2), 3. Швейцария – 6 (2), 4. Дания – 3 (2), 5. Беларусь – 3 (2), 6. Швеция – 0 (2), 7. Чехия – 0 (2), 8. Великобритания – 0 (2). 

По итогам группового этапа в 1/4 финала пробьются по четыре сборные из каждой группы. И далее пойдет игра на выбывание по олимпийской системе.

В связи с пандемией COVID-19 мировое первенство проходит при очень строгих ограничениях. Команды проживают в «пузыре», а передвигаться могут лишь на специальном транспорте по определенному графику и только по маршруту арена – гостиница. Помимо того, участники чемпионата, проживающие в разных «пузырях», не имеют права пересекаться между собой.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Число жертв падения кабины фуникулера в Италии возросло до 14
Гороскоп на 25 мая
Сборная Канады по хоккею впервые в истории потерпела два поражения подряд на старте ЧМ
Власти ДР Конго сообщили, что при извержении вулкана погибли 13 человек
Швейцарцы победили датчан на ЧМ по хоккею
Экстренно севший в Минске самолет Ryanair приземлился в Вильнюсе
Циципас стал победителем турнира в Лионе
Женщина-пассажир автобуса пострадала при столкновении легковушки с общественным транспортом
Белорусские производители пользуются возможностью продавать на экспорт дороже - Чеботарь
Все потеряли от того, что чемпионат мира по хоккею проходит не в Минске - Басков
блог
Андрей МУКОВОЗЧИК
Окно возможности
Белорусские пловцы заняли шестые места в финале комбинированных эстафет 4х100 м на ЧЕ в Венгрии
Борисовский БАТЭ в пятый раз выиграл Кубок Беларуси по футболу
Самолет Ryanair вылетел из Национального аэропорта Минск в Вильнюс
В Минске в ночь на 24 мая дорожную разметку будут наносить на 17 участках
«Ливерпуль» и «Челси» пробились в следующую Лигу чемпионов
Борт Ryanair подготовлен к вылету
Россиянин Илья Бородин выиграл золото ЧЕ по плаванию в Будапеште на дистанции 400 м комплексом
“Покатай меня, большая черепаха”: тест СБ
БАТЭ ведет после первого тайма финала Кубка Беларуси – 1:0
Казанский УНИКС стал первым финалистом Единой лиги ВТБ 
мнение
Михаил КУЧКО
Майор Ничипорчик и лейтенант Куконенко последний приказ себе отдали сами...
Финн Ари-Пекка Люкконен выиграл золото ЧЕ по плаванию на дистанции 50 м вольным стилем
Команда Казахстана победила финнов на ЧМ по хоккею
Самолет Ryanair готовится к вылету
Сборная Беларуси обыграла шведов на чемпионате мира по хоккею
Новицкий: к месту аварийной посадки самолета Ryanair направлялась техника МЧС
СК возбудил уголовное дело из-за сообщения о минировании самолета Ryanair
Самолет Ryanair все еще находится в Национальном аэропорту Минск и готовится к вылету
Планета волшебства и вдохновения - народный цирк имени Абеля отмечает 60-летие
Умерла актриса Нина Шацкая
"Мешков Брест" без потерь завершил гандбольный чемпионат Беларуси
мнение
Владимир ВОЛЧКОВ
Демократия без посредников
Экстренная посадка самолета компании Ryanair в Минск из-за сообщения о минировании. Как развивались события
ВВС и войска ПВО всегда готовы отразить любую угрозу в воздушном пространстве - Гурцевич
Вакцину "Спутник V" могут сертифицировать в Европе до конца июня
Решение о вылете самолета Ryanair примут после проведения всех необходимых процедур
Около 300 человек задержаны на акциях ковид-диссидентов в Берлине
В Индии выявили около 9 тыс. случаев "черной плесени"
А вы умеете выбирать экотовары? Тест про неочевидные вещи для тех, кто бережет планету
Сообщение о минировании самолета компании Ryanair не подтвердилось
В Италии упала кабина фуникулера, есть погибшие
Новая оптическая иллюзия с девочкой "сломала" глаза юзеров сети
Белорусская теннисистка Юлия Готовко пробилась в основу турнира в Страсбурге
Хоккеисты Словакии одержали вторую победу на чемпионате мира в Риге
Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" в 13-й раз подряд стали чемпионами Беларуси
Авторы
СКАНИРУЙТЕ