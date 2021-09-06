Сборная Италии по футболу установила рекорд мира по продолжительности беспроигрышной серии

Впрочем, в игре со швейцарцами команда Италии вполне могла рассчитывать и на большее. Она имела преимущество, чаще владела мячом (53% на 47%), била по воротам (11:8) и в их створ (7:2). Да и в целом показала более качественный футбол. Однако ни разу взломать оборону «крестоносцев» действующие чемпионы Европы не сумели.Полностью цифровая картина воскресенья выглядит следующим образом.Группа B: Косово – Греция – 1:1, Испания – Грузия – 4:0.Группа C: Болгария – Литва – 1:0, Швейцария – Италия – 0:0.Группа E: Беларусь – Уэльс – 2:3, Бельгия – Чехия – 3:0.Группа I: Албания – Венгрия – 1:0, Англия – Андорра – 4:0, Сан-Марино – Польша – 1:7.Группа J: Исландия – Северная Македония – 2:2, Германия – Армения – 6:0, Румыния – Лихтенштейн – 2:0.Отметим разгромные победы испанцев, бельгийцев, англичан, поляков и немцев. Форвард бельгийской сборной Ромелу Лукаку провел за свою национальную команду сотый матч и забил в ее составе 67-й мяч.Десять победителей групп квалифицируются в финальную стадию чемпионата мира напрямую. А десять обладателей вторых мест и две команды из Лиги наций УЕФА поборются за еще три путевки от Европы в стыковых матчах. Финальная часть мирового первенства пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря следующего года.