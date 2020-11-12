Сборная Финляндии по футболу впервые в истории победила французов

Ранее эти команды провели между собой десять встреч, девять их которых закончились победами французов, а еще одна принесла ничейный результат.Во вчерашней встрече явным фаворитом, само собой, считались хозяева поля. Они владели огромным преимуществом, превзошли сборную Финляндии по всем без исключения основным статистическим показателям (процент владения мячом – 68 на 32, удары – 23:6, в створ ворот – 4:2, угловые – 9:5) и голевых моментов создали куда больше. Но при всем при этом умудрились проиграть, впервые с июня 2015 года пропустив два мяча в домашнем матче.Победу команде гостей принесли Маркус Форсс и Онни Валакари, отличившиеся на 28-й и 31-й минутах соответственно.Обратим внимание на то, что накануне не проиграли все соперники нашей сборной по группе Лиги наций УЕФА. Казахстанцы разошлись миром с черногорцами – 0:0, литовцы взяли верх над сборной Фарерских островов – 2:1, а албанцы с таким же счетом обыграли команду Косово.Остальные товарищеские матчи, сыгранные накануне, принесли такие результаты: Греция – Кипр – 2:1, Сан-Марино – Латвия – 0:3, Мальта – Лихтенштейн – 3:0, Болгария – Гибралтар – 3:0, Турция – Хорватия – 3:3, Дания – Швеция – 2:0, Люксембург – Австрия – 0:3, Словения – Азербайджан – 0:0, Португалия – Андорра – 7:0, Польша – Украина – 2:0, Нидерланды – Испания – 1:1, Италия – Эстония – 4:0, Германия – Чехия – 1:0, Бельгия – Швейцария – 2:1.