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Сборная Беларуси завершит групповой этап Лиги наций УЕФА гостевым матчем против албанцев

Сегодня вечером футбольная сборная нашей страны завершит групповой раунд Лиги наций УЕФА матчем против албанцев в Тиране. Начало поединка запланировано на 18:00 по нашему времени.


Ранее эти команды играли друг с другом шесть раз – и пока наблюдается полный паритет: дважды выиграли белорусы, дважды – албанцы, а еще две встречи завершились вничью. При этом матч нынешнего розыгрыша Лиги наций, состоявшийся в Минске 4 сентября, закончился поражением подопечных Михаила Мархеля – 0:2.

С тех пор в рамках турнира белорусы, впрочем, не проигрывали (три виктории, одна ничья), что позволяет им с 10 очками возглавлять турнирную таблицу группы, опережая ближайшего преследователя, всю ту же команду Албании, на два балла. То есть чтобы занять первое место в квартете по итогам этапа, сегодня белорусы даже могут сыграть вничью. А вот хозяевам поля нужна только победа, что обещает зрелищный футбол. 

Во вчерашней тренировке белорусской сборной, как сообщает официальный сайт АБФФ, были задействованы 24 футболиста.

Вратари: Егор Хаткевич («Ислочь», Минский район), Сергей Игнатович («Динамо», Брест), Антон Чичкан (БАТЭ, Борисов).

Защитники: Максим Бордачев («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Денис Поляков («Кайрат», Алматы, Казахстан), Никита Наумов («Жетысу», Талдыкорган, Казахстан), Александр Сачивко, Роман Бегунов, Руслан Хадаркевич (все – «Шахтер», Солигорск), Кирилл Печенин, Роман Юзепчук (оба – «Динамо», Брест), Сергей Карпович («Ислочь», Минский район).

Полузащитники: Игорь Стасевич, Евгений Яблонский (оба – БАТЭ, Борисов), Иван Маевский, Макс Эбонг (оба – «Астана», Нур-Султан, Казахстан), Юрий Кендыш («Шахтер», Солигорск), Иван Бахар, Владислав Климович (оба – «Динамо», Минск), Андрей Хачатурян («Торпедо-БелАЗ», Жодино).

Форварды: Денис Лаптев («Динамо», Брест), Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович («Локомотив», Москва, Россия), Дмитрий Антилевский («Торпедо-БелАЗ», Жодино).

В еще одном матче дня в нашей группе казахстанцы примут в Алматы команду Литвы. 

А из других поединков игрового дня выделим матчи Сербия – Россия, Англия – Исландия, Польша – Нидерланды и Бельгия – Дания.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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