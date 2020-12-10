Сборная Беларуси завершила год на 88-м месте в рейтинге ФИФА

Не произошло изменений и в первой десятке, в которой последовательно располагаются команды Бельгии, Франции, Бразилии, Англии, Португалии, Испании, Аргентины, Уругвая, Мексики и Италии.
Стоит отметить, что бельгийцы, с которыми наша сборная, напомним, будет соперничать в квалификации чемпионата мира-2022, третий год подряд завершили в качестве лидера мирового рейтинга.
Что же касается позиций остальных наших соперников в отборочной группе ЧМ, то они следующие: Уэльс – 18-я строка, Чехия – 42-я, Эстония – 109-я.
Наибольший прогресс в 2020-м показала сборная Венгрии, которая за год поднялась на 12 позиций и теперь замыкает топ-40.
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