Сборная Беларуси сыграет с чехами на чемпионате мира по хоккею

Перед началом чемпионата мира мало кто сомневался в том, что чехи выйдут из группы, но после двух стартовых поражений от россиян (3:4) и швейцарцев (2:5) они зависли у опасной черты.Белорусы после неудачи в игре со словаками (2:5) смогли поправить свое турнирное положение победой над шведами. Но и нам очки сегодня нужны как воздух. Это сулит крайне интересный матч, предсказывать исход которого, видя то, как много на этом турнире сенсаций, сейчас, наверное, не возьмется никто.Кроме того, в нашей группе «А» сегодня состоится поединок Словакия – Россия.Турнирная таблица сейчас выглядит так: 1. Россия – 6 очков (2 матча). 2. Словакия – 6 (2). 3. Швейцария – 6 (2). 4. Дания – 3 (2). 5. Беларусь – 3 (2). 6. Швеция – 0 (2). 7. Чехия – 0 (2). 8. Великобритания – 0 (2).В группе «В» латвийцы сыграют с итальянцами, а немцы – с канадцами.В этом октете положение команд сейчас таково: 1. Германия – 6 (2). 2. Казахстан – 4 (2). 3. Латвия – 4 (2). 4. Финляндия – 4 (2). 5. США – 3 (2). 6. Норвегия – 3 (2). 7. Канада – 0 (2). 8. Италия – 0 (2).По итогам групповой стадии по четыре команды из каждой группы пробьются в плей-офф. И далее уже пойдет игра на выбывание по олимпийской системе.