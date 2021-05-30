Сборная Беларуси потерпела поражение от швейцарцев на ЧМ по хоккею

Победа в сегодняшней игре оставляла подопечным Михаила Захарова хотя бы математические шансы на выход в плей-офф. Но белорусы провели один из самых неудачных своих матчей на турнире и потерпели чувствительное поражение, пропустив по две шайбы в каждом периоде.«Крестоносцы» были лучше в движении, более организованно оборонялись и атаковали и более чем в два раза превзошли нашу сборную по броскам (42:20), что и вылилось в такой исход матча.Заброшенными шайбами отметились Кристоф Бертши (1-я минута), Жоэль Вермин дважды (19, 53), Свен Андригетто (22), Грегори Хофманн (33) и Фабрис Герцог (58).Отметим, что после того, как счет стал 0:3, Константин Шостак уступил место на последнем рубеже Алексею Колосову. Но и этот голкипер, как и коллега, пропустил трижды.В 20:15 в нашей группе «А» начнется поединок между шведами и словаками. А что касается нашей сборной, она свой заключительный матч на этом чемпионате мира проведет 1 июня против россиян.Турнирная таблица октета сейчас имеет такой вид: 1. Швейцария – 12 очков (6 матчей), 2. Словакия – 12 (5), 3. Россия – 12 (5), 4. Чехия – 8 (5), 5. Дания – 8 (6), 6. Швеция – 6 (5), 7. Великобритания – 4 (6), 8. Беларусь – 4 (6).По итогам группового этапа в плей-офф отберутся по четыре команды из двух групп – и далее пойдет игра на выбывание по олимпийской системе.В 2019 году чемпионат мира по хоккею выиграли финны, одолевшие в финале канадцев – 3:1. А в 2020-м мировой форум был отменен в связи с пандемией COVID-19.