Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 3.09
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Сборная Беларуси потерпела поражение от швейцарцев на ЧМ по хоккею

Сборная Беларуси потерпела поражение от швейцарцев на ЧМ по хоккею

В очередном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею белорусская сборная проиграла швейцарцам – 0:6. Это третье подряд поражение нашей сборной от этого соперника в рамках мировых первенств. Последняя победа белорусов над альпийцами в рамках ЧМ (4:3) была одержана на домашнем мировом первенстве 12 мая 2014 года.


Победа в сегодняшней игре оставляла подопечным Михаила Захарова хотя бы математические шансы на выход в плей-офф. Но белорусы провели один из самых неудачных своих матчей на турнире и потерпели чувствительное поражение, пропустив по две шайбы в каждом периоде.

«Крестоносцы» были лучше в движении, более организованно оборонялись и атаковали и более чем в два раза превзошли нашу сборную по броскам (42:20), что и вылилось в такой исход матча.

Заброшенными шайбами отметились Кристоф Бертши (1-я минута), Жоэль Вермин дважды (19, 53), Свен Андригетто (22), Грегори Хофманн (33) и Фабрис Герцог (58). 



Отметим, что после того, как счет стал 0:3, Константин Шостак уступил место на последнем рубеже Алексею Колосову. Но и этот голкипер, как и коллега, пропустил трижды.

В 20:15 в нашей группе «А» начнется поединок между шведами и словаками. А что касается нашей сборной, она свой заключительный матч на этом чемпионате мира проведет 1 июня против россиян.


Турнирная таблица октета сейчас имеет такой вид: 1. Швейцария – 12 очков (6 матчей), 2. Словакия – 12 (5), 3. Россия – 12 (5), 4. Чехия – 8 (5), 5. Дания – 8 (6), 6. Швеция – 6 (5), 7. Великобритания – 4 (6), 8. Беларусь – 4 (6).

По итогам группового этапа в плей-офф отберутся по четыре команды из двух групп – и далее пойдет игра на выбывание по олимпийской системе.

В 2019 году чемпионат мира по хоккею выиграли финны, одолевшие в финале канадцев – 3:1. А в 2020-м мировой форум был отменен в связи с пандемией COVID-19.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Колумбийский велогонщик Эган Берналь выиграл многодневку Джиро д'Италия-2021
Соболенко вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции
Команда Канады разгромила итальянцев в матче групповой стадии ЧМ по хоккею
Сборная Беларуси потерпела поражение от швейцарцев на ЧМ по хоккею
Один день из жизни партизан воссоздали в Ивацевичском районе
Google пытался скрыть от пользователей факт сбора данных об их местоположении
«Слуцк» обыграл «Ислочь» в матче футбольного чемпионата страны
Более 2,7 тыс. фур скопилось в очереди на выезд из Беларуси в ЕС
Говорцова разгромно проиграла Весниной в матче 1/64 финала Roland Garros
2-й этап чемпионата и первенства Беларуси по мотоциклетному спорту 2021 - стрим
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Легкость в мыслях необыкновенная
Белоруски не попали в 1/2 финала олимпийской квалификации по баскетболу 3х3
На "Беларуськалии" смертельно травмирован рабочий
Hrodna life снова разместил экстремистскую продукцию - владелец задержан
Минские следователи поддержали автопробег "За мирную Беларусь!"
Белоруска завоевала титул Miss Elite Europe на международном конкурсе красоты
«Гомель» разгромил «Минск» и поднялся на третье место в таблице ЧБ по футболу
Центральную экспозицию на "ТИБО-2021" займет стенд "Беларусь - страна цифровых возможностей"
Обладатель 5 премий Grammy Би Джей Томас ушел из жизни в возрасте 78 лет
Это его первый "Ауф": маленький волчонок впервые завыл и попал на видео
Герасимов проиграл Коко в первом круге Roland Garros
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Занимательно о беглых
Белорусские самбисты выиграли 11 наград на ЧЕ в Лимасоле
МИД Сирии осудил вмешательство Запада во внутренние дела Беларуси
Умер американский актер Гэвин МакЛауд
Фотофакт. Последний звонок прошел в гимназии в Молодечно
В Индии умер первый пациент с коронавирусом и "желтой плесенью"
Премьер-министр Британии Джонсон тайно женился на Кэрри Саймондс
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1178 пациентов с COVID-19, выписаны 1553
Волейболисты сборной Беларуси обыграли Чехию в стартовом матче золотой Евролиги
В Лондоне вынесли приговор по делу о крупнейшей партии изъятых наличных
"Красота не требует жертв" - участница конкурса "Королева студенчества - 2021" из Гомеля
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Случай на болоте
На любой вкус и кошелек - как Браславщина готовится к новому туристическому сезону
Важны не «жизни черных», а их деньги. И деньги других тоже важны
Фестиваль национальных культур торжественно откроется 27 июня в столичном Верхнем городе
Хоккеисты сборной Беларуси сыграют со швейцарцами на ЧМ-2021
Лукашенко искупался в Черном море при температуре воды плюс 16
В Брестской области первый укос трав пока не хуже прошлогоднего
Полетали над Чижовским водохранилищем. Смотрите красивое аэровидео
В Пинске стартовала Республиканская спартакиада работников здравоохранения
В России за сутки выявили максимум с 19 марта заразившихся коронавирусом
Томат, огурец, баклажан. Тест про овощи, которые не то, чем кажутся
Вечер музыкотерапии пройдет 3 июня в Белгосфилармонии
Юрий Щербацевич завоевал бронзу ЧЕ по стрельбе
Более 170 созданных детьми экслибрисов представят в НББ 1 июня
Авторы
СКАНИРУЙТЕ