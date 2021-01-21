Сборная Беларуси по гандболу тренирует нервы болельщиков и закаляет характер

И кто только назвал игру в гандбол ручным мячом? Этот мяч не ручной, он дикий. Необузданный. Неукротимый и своенравный. Неоспоримым чемпионом по «деланию нервов» в белорусском игровом спорте до сей поры всегда считалась женская баскетбольная сборная, проще было сорвать банк в казино, чем пытаться предсказать результаты их матчей, качало там так, что кружилась голова – от «+20» в нашу пользу, до «-15» на выходе и наоборот. Но баскетболистки, как оказалось, просто девочки с бантиками в сравнении с суровыми парнями Юрия Шевцова. Вот уж у кого на лицах непредсказуемый оскал фортуны! Эти господа настоящие специалисты закрутить интригу в такой узел, что не разрубишь и топором. Если кому-то из вас не хватает драйва, если кто-то хочет, чтобы закладывало уши от хлынувшего в организм адреналина, не нужно заморачиваться, прыжок с парашютом – сущая безделица. Просто включите и посмотрите поединки наших гандболистов на чемпионате мира в Египте. Как говорил старина Паниковский: «Поезжайте в Киев и всё!».Сборная Беларуси на первенстве планеты провела уже 4 матча и три из них били своей непредсказуемостью и невероятным развитием событий по голове обухом, а по нервам электрическим током – так, что за 60 минут игры в организме несколько раз выбивало пробки. Господи, спасибо тебе за это наслаждение и невероятный кураж! Уже даже и не важно какое место займет команда, свою главную миссию она выполнила – подарила незабываемые ощущения, заставила переживать, страдать и мучаться, радоваться и балдеть. Вся гамма чувств в одном флаконе! В дебютном поединке против россиян выглядели солидно, но немного рассеяно: сначала вели в счете, потом догоняли, а концовку выдали такую, что хотелось плакать и смеяться – 32:32. В первом тайме поединка против словенцев вели шесть мячей, но в итоге уступили с разницей в четыре. А поединок против Швеции – это вообще симфония! Ноктюрн на флейте водосточных труб! Если пропустили – найдите и пересмотрите, потому что это классика на все времена! В первом тайме питомцы Юрия Шевцова громили шведов, как Петр под Полтавой – это был лучший гандбол в исполнении сборной Беларуси в ее новой эре. 8 мячей преимущества и, казалось, что уж теперь-то своего мы не упустим. Но не тут-то было! В итоге финальная закрутка оказалась настолько невероятной, что собравшийся пар эмоций напрочь сорвал все предохранители и вырвался в ночь пронзительным криком: за секунду до конца встречи Андрей Юринок с кровью вырвал для нас ничью – 26:26!Ну, а тем, кто этим результатом остался недоволен, напомним, что на чемпионате мира-2017 сборная Беларуси проиграла шведам со счетом 22:41. Вот такая разница. Поэтому нашим гандболистам хочется сказать только одно: спасибо за эмоции!