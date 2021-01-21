Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 3.09
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Спасибо за эмоции!

Сборная Беларуси по гандболу тренирует нервы болельщиков и закаляет характер

Спасибо за эмоции!

Часы пробили полночь, когда ночную тишину мирно засыпающей Беларуси взорвал дружный и громогласный крик. С точностью определить локализацию этого не то сумасшедшего визга, не то усталого стона, не то бравого восклицания не представлялось возможным: гвалт отбойным молотком стучал в стены (простите, соседи), невидимым вихрем вырывался из окон отдельно взятых квартир и эхом летел над крышами, пугая и заставляя щетиниться чердачных котов. Виной всему чемпионат мира по гандболу и выступление на этом турнире сборной Беларуси. Поздний матч против команды Швеции наши начали в среду, а завершили почти в четверг. И это была не игра, а триллер, от сюжета и развязки которого сошел бы с ума даже мэтр страшилок великий и ужасный Альфред Хичкок. Что уж говорить о простых белорусских болельщиках, которые от напряжения пили корвалол вприкуску с валидолом, не находили себе места и были готовы от нахлынувших эмоций сигать с верхотуры своих панельных этажей прямо в сугроб. 


И кто только назвал игру в гандбол ручным мячом? Этот мяч не ручной, он дикий. Необузданный. Неукротимый и своенравный. Неоспоримым чемпионом по «деланию нервов» в белорусском игровом спорте до сей поры всегда считалась женская баскетбольная сборная, проще было сорвать банк в казино, чем пытаться предсказать результаты их матчей, качало там так, что кружилась голова – от «+20» в нашу пользу, до «-15» на выходе и наоборот. Но баскетболистки, как оказалось, просто девочки с бантиками в сравнении с суровыми парнями Юрия Шевцова. Вот уж у кого на лицах непредсказуемый оскал фортуны! Эти господа настоящие специалисты закрутить интригу в такой узел, что не разрубишь и топором. Если кому-то из вас не хватает драйва, если кто-то хочет, чтобы закладывало уши от хлынувшего в организм адреналина, не нужно заморачиваться, прыжок с парашютом – сущая безделица. Просто включите и посмотрите поединки наших гандболистов на чемпионате мира в Египте. Как говорил старина Паниковский: «Поезжайте в Киев и всё!».


Сборная Беларуси на первенстве планеты провела уже 4 матча и три из них били своей непредсказуемостью и невероятным развитием событий по голове обухом, а по нервам электрическим током – так, что за 60 минут игры в организме несколько раз выбивало пробки. Господи, спасибо тебе за это наслаждение и невероятный кураж! Уже даже и не важно какое место займет команда, свою главную миссию она выполнила – подарила незабываемые ощущения, заставила переживать, страдать и мучаться, радоваться и балдеть. Вся гамма чувств в одном флаконе! В дебютном поединке против россиян выглядели солидно, но немного рассеяно: сначала вели в счете, потом догоняли, а концовку выдали такую, что хотелось плакать и смеяться – 32:32. В первом тайме поединка против словенцев вели шесть мячей, но в итоге уступили с разницей в четыре. А поединок против Швеции – это вообще симфония! Ноктюрн на флейте водосточных труб! Если пропустили – найдите и пересмотрите, потому что это классика на все времена! В первом тайме питомцы Юрия Шевцова громили шведов, как Петр под Полтавой – это был лучший гандбол в исполнении сборной Беларуси в ее новой эре. 8 мячей преимущества и, казалось, что уж теперь-то своего мы не упустим. Но не тут-то было! В итоге финальная закрутка оказалась настолько невероятной, что собравшийся пар эмоций напрочь сорвал все предохранители и вырвался в ночь пронзительным криком: за секунду до конца встречи Андрей Юринок с кровью вырвал для нас ничью – 26:26!


Ну, а тем, кто этим результатом остался недоволен, напомним, что на чемпионате мира-2017 сборная Беларуси проиграла шведам со счетом 22:41. Вот такая разница. Поэтому нашим гандболистам хочется сказать только одно: спасибо за эмоции! 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
В Могилеве таксист присвоил кошелек клиента с крупной суммой
До конца месяца будет разработан второй этап репетиционного тестирования в онлайн-формате
В Боровлянах сегодня временно ограничат движение
Врач рассказал, почему у молодых людей могут возникать проблемы с сетчаткой глаза
Сборная Беларуси по гандболу тренирует нервы болельщиков и закаляет характер
Для метеозависимых: как помочь себе при резких перепадах температуры
В Пинске в квартире умершего пенсионера обнаружен боевой арсенал
Назван продлевающий жизнь напиток
Генпрокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению топ-менеджеров Белгазпромбанка в коррупционных преступлениях
В Минске за участие в несанкционированном мероприятии задержаны две несовершеннолетние
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Старый Новый год
Комплекс стимулирующих мер разработан для производителей и поставщиков товаров, отказавшихся от пластика
Погода 22 января: преимущественно без осадков, гололедица и от -3 °С до +4 °С
Брестчанка сообщила в милицию о «диверсии» на железнодорожном вокзале
СМИ: в Багдаде прогремел взрыв
В Гомеле воры украли и выбросили прибор за 7 тысяч долларов
В Могилевском районе при пожаре погибла хозяйка дома
Врач перечислил четыре правила питания для продления жизни
Данилович: в Академию управления должны приходить патриоты, имеющие задатки к лидерству
Правительство Кыргызстана ушло в отставку
В базе данных свободных рабочих мест Минска 16,1 тыс. вакансий
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Чисто женская обида
«Бавария» добилась минимальной победы над «Аугсбургом» в матче чемпионата Германии
В столичном зоопарке впервые родились 15 змеенышей полоза Баэрда
Инвестпрограмма на 2021 год и ряд значимых проектов. Лукашенко проводит совещание с Правительством
Китай намерен в 2022 году запустить свой первый солнечный зонд
Ректор Академии управления: патриотическая составляющая должна сохраняться на протяжении всего образовательного процесса
В Борисове и Фаниполе из-за прорыва трубопровода без тепла оставались 9 многоквартирных домов
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» и вернулся на первое место в таблице чемпионата Англии
Срочник Шамсутдинов получил 24,5 года колонии за расстрел сослуживцев
Фотофакт. Зима на Великой китайской стене
«Реал» вылетел из Кубка Испании, на стадии 1/16 финала проиграв клубу из третьего дивизиона
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Письма издалека
По итогам 2020 года "Минскэнерго" освоило почти 360 млн рублей инвестиций
Мадуро назвал уход Трампа с должности президента победой Венесуэлы
Обними меня сильней! 10 фактов про объятия
Помощь пожилым людям и инвалидам в доставке продуктов и лекарств на дом в Могилевской области оказывают более 280 волонтеров Красного Креста
Тяжелое течение COVID-19 часто связано с нарушением свертываемости крови
В лидской средней школе № 10 сформировано сразу два правовых класса
«Ювентус» завоевал Суперкубок Италии, Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола
Как защитить пожилых людей от коронавируса? Объяснила Елена Малышева
В Беловежской пуще, посетив музей под открытым небом, можно узнать о быте древнего человека
Стало известно, когда США вернутся в Парижское соглашение по климату
мнение
Михаил КУЧКО
Реальные пауки виртуальных сетей
В Великобритании началась эвакуация из-за шторма "Кристоф"
За лечение Вани Борисюка от рака в испанской клинике накопился большой долг — нужна наша помощь
Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США
Авторы
СКАНИРУЙТЕ