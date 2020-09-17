Сборная Беларуси по футболу осталась на 87-м месте в мировом рейтинге

Во время матча Беларусь – Албания.

За два месяца, которые прошли после составления предыдущего рейтинга, наша национальная команда провела два поединка в рамках нового розыгрыша Лиги наций УЕФА. 4 сентября потерпела обидное домашнее поражение от албанцев – 0:2. А 7 сентября реабилитировалась за эту неудачу, обыграв на выезде казахстанцев – 2:1.Следующей игрой для подопечных Михаила Мархеля станет полуфинал плей-офф предыдущего розыгрыша Лиги наций против команды Грузии, запланированный на 8 октября. Если белорусская сборная одержит победу в этом поединке, который пройдет в Тбилиси, то 12 ноября она в родных стенах оспорит путевку в финальную стадию чемпионата Европы с кем-то из пары Северная Македония – Косово.В топ-10 текущего рейтинга ФИФА последовательно идут Бельгия, Франция, Бразилия, Англия, Португалия, Уругвай, Испания, Хорватия, Аргентина и Колумбия.