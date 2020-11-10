Национальная сборная страны по футболу собралась в Минске и провела первую тренировку в преддверии спарринга с командой Румынии (11 ноября), а также матчей Лиги наций УЕФА против литовцев (15 ноября) и албанцев (18 ноября).
Известно, что в Плоешти на матч с румынами точно не отправятся голкипер Александр Гутор и полузащитник Дмитрий Подстрелов (оба – «Шахтер») и защитник Николай Золотов («Урал», Екатеринбург), которые сдали положительные тесты на COVID-19. Также в составе не будет Александра Мартыновича («Краснодар»), Станислава Драгуна и Павла Нехайчика (оба – БАТЭ). А кроме того, участие в спарринге с румынами по семейным обстоятельствам точно не примет форвард московского «Локомотива» Виталий Лисакович, который, впрочем, должен присоединиться к команде позже и может сыграть в матчах Лиги наций.
В этом розыгрыше Лиги наций белорусская команда провела четыре встречи: уступила албанцам (0:2), сыграла вничью с литовцами (2:2), а также дважды обыграла сборную Казахстана (2:1, 2:0). Подопечные Михаила Мархеля возглавляют таблицу группы, имея после четырех туров семь очков. На счету команд Литвы и Албании по пять баллов. А у казахстанцев – четыре.
В прошлом розыгрыше Лиги наций белорусы, напомним, заняли первое место в своей группе, что позволило им попасть в плей-офф квалификации чемпионата Европы. Однако чуть более месяца назад, 8 октября, подопечные Михаила Мархеля проиграли важнейший полуфинальный матч грузинам (0:1) и завершили борьбу за попадание в финальную стадию Евро.
Фото: АБФФ
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Сборная Беларуси по футболу начала подготовку к матчам против румын, литовцев и албанцев
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