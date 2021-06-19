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Сборная Аргентины победила уругвайцев в игре Кубка Америки по футболу

В очередном поединке группового этапа Кубка Америки по футболу аргентинцы сломили сопротивление сборной Уругвая с минимальным счетом 1:0. Это их первая победа на турнире.


Аргентинцы чуть меньше владели мячом (45% на 55%), но при этом чаще били по воротам (9:4) и в их створ (6:0), подали больше угловых (8:3), да и вообще атаковали более акцентированно, за что и оказались вознаграждены победой.

Автором единственного гола в игре стал Гвидо Родригес, отличившийся на 13-й минуте.

В еще одном матче групповой стадии, состоявшемся сегодня ночью по нашему времени, чилийцы обыграли боливийцев с таким же счетом 1:0. Забитым мячом на 10-й минуте отметился Бен Бреретон.

Игры первого тура в этой группе, напомним, принесли такие результаты: Парагвая – Боливия – 3:1, Аргентина – Чили – 1:1.

Турнирная таблица квинтета «А» сейчас выглядит так: 1. Аргентина – 4 очка (2 матча), 2. Чили – 4 (2), 3. Парагвая – 3 (1), 4. Уругвай – 0 (1), 5. Боливия – 0 (2).

Вторую группу возглавляют бразильцы, имеющие стопроцентный результат (6 очков после двух встреч). Далее последовательно идут сборные Колумбии (4 очка), Венесуэлы (1), Эквадора (0) и Перу (0).

В плей-офф пробьются по четыре лучшие команды из каждой группы. Финал турнира запланирован на 10 июля.

Изначально Кубок Америки должен был пройти в Аргентине и Колумбии в прошлом году. Но из-за пандемии коронавируса турнир сдвинули на 2021-й и перенесли на год.
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Фото: РЕЙТЕР
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